Gonzalo Villar habla abiertamente del interés del Atlético de Madrid

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el conjunto rojiblanco no sólo quiere reforzar su centro del campo con Fabián Ruiz de cara al siguiente curso, también pretende reclutar en sus filas al líder de la Sub-21. Es por ello por lo que Gonzalo Villar ha sido preguntado por el Atlético de Madrid en la última entrevista que ha concedido.

“Siempre es un placer que se hable de interés de un equipo como el Atlético de Madrid, pero me está yendo increíble todo en Roma tanto a nivel personal como a niel futbolístico. En Roma me demostraron un proyecto muy ambicioso y que confiaban en mí como jugador. En España no se me presentó ningún proyecto a la altura del de la Roma y por eso vine aquí. No he debutado en la Liga en España y en Italia empiezo a ser muy conocido pero entiendo que en España haya gente que no sabe ni quién soy”, ha dicho el centrocampista de 23 años en El Transistor.

El Atlético de Madrid quiere fichar a Fabián Ruiz y a Gonzalo Villar

Estando en una posición privilegiada para fichar al centrocampista del Nápoles en verano, el cuadro colchonero no renuncia a hacer lo propio con el de la Roma. Gonzalo Villar sería una petición de Diego Simeone al Atlético de Madrid, que necesitará reforzar su medular cuando Lucas Torreira regrese al Arsenal tras su cesión. Además, Héctor Herrera también buscará salir del conjunto rojiblanco, donde Saúl Ñíguez también se plantea hacer las maletas.