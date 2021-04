Inda asegura que Marcos Llorente no seguirá en el Atlético y que el Barcelona intentará su fichaje

Pese a la delicada situación económica que atraviesa el conjunto azulgrana, el equipo catalán no renuncia a fichajes de renombre. Si bien el Barcelona está busca la forma de fichar a Haaland para reforzar su delantera, pretende hacer lo propio con su centro del campo llevándose a Marcos Llorente del Atlético de Madrid.

Así lo ha desvelado Eduardo Inda en El Chiringuito, donde ha asegurado que Marcos Llorente abandonará el Atlético de Madrid en verano. “Laporta quiere a Marcos Llorente. Marcos saldrá del Atlético este verano, por cerca de 70 millones de euros. Encanta en el Barça, es ideal para cualquier equipo de élite, se cuida como nadie… Hay flecos de la llegada de Suárez al Atlético de Madrid”, han sido las palabras de Eduardo Inda.

Cabe señalar que Marcos Llorente ya fue relacionado con el Barcelona en 2017, cuando estuvo cedido en el Deportivo Alavés. Por aquel entonces aseguró que nunca ficharía por el conjunto azulgrana, aunque lanzó un guiño al Atlético, equipo en el que recalaría después. “Nunca ficharía por el Barcelona. El Atlético es un grande, tiene una plantilla espectacular, pero ahora mismo no me planteo esa posibilidad”, dijo Marcos Llorente en una entrevista.

Además del Barcelona el Liverpool se ha interesado por Marcos Llorente

Julio Llorente, agente del futbolista, reconocía el pasado mes de diciembre que el Liverpool estaba interesado en su fichaje: “He recibido muchas llamadas desde Anfield por Marcos Llorente... siempre hemos hablado de esto, y él quiere quedarse, así que no hay mucho más que hacer. La última llamada que recibí fue en mayo y no era de España”.

Ya el pasado verano Marcos Llorente fue tentado para abandonar el cuadro colchonero el pasado verano. Sin embargo, el siempre tuvo claras sus prioridades. “Cuando un jugador está jugando poco siempre suena en el mercado que se va a ir, que se quiere ir, que no está a gusto. Pero vamos que yo en ningún momento pensé en irme ni quería irme del Atlético. Al final, las cosas han ido saliendo de a poco y bien. Y ahora estoy feliz”, declaró el centrocampista.