El Atlético quiere llevarse a Dani Ceballos del Real Madrid

Al igual que sucedió en su día con Marcos Llorente, el conjunto rojiblanco pretende aprovechar que Dani Ceballos no cuenta para Zidane para cerrar su fichaje. Y es que Dani Ceballos ha dejado claro al Real Madrid que no quiere volver a salir en calidad de cedido, o le hacen un hueco en la plantilla o prefiere ser traspasado. Dicha situación no pasa desapercibida para el Atlético.

Así lo asegura el diario AS, que señala que el Betis es otro de los pretendientes de Dani Ceballos. No obstante, las posibilidades de que el sevillano regrese al club de las Trece Barras se reducen su no es en calidad de cedido. Como traspasado, el Betis difícilmente podrá ofrecer una cantidad que satisfaga al Real Madrid. El Atlético, por su parte, sí lo estaría. Habrá que ver si el cuadro merengue se expone a vender a otro futbolista destinado a hacer grandes cosas a un rival directo.

Las declaraciones de Dani Ceballos que animan al Atlético

“Obviamente otra cesión difícilmente sería buena para mí y para el club. Me tengo que centrar en un club, sentirme importante, quiero tener regularidad. Lo analizaremos cuando termine la Liga. ¿La falta de confianza con Zidane una traba para volver? Todo son suposiciones, si voy a volver, si Zidane va a estar… Me gustaría jugar con la Selección la Eurocopa o los Juegos y sería bueno después que hubiera una estabilidad”, declaraba recientemente el centrocampista de 24 años.

La hermana de Dani Ceballos y su posible regreso al Betis

Antes de enfrentarse al Atlético de Madrid, el equipo andaluz compartió un gol de Dani Ceballos al cuadro colchonero en su cuenta de Twitter. En un enigmático mensaje, el Betis escribió “pronto”, un balón de fútbol y una casa. Tal fue el revuelo que causó este enigma que un usuario ha pedido a Salomé, la hermana de Dani Ceballos que se lo explicara. “No puedo dar ninguna información al respecto”, contestó junto a un corazón verde y una casa.