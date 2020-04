YoMeQuedoEnCasa viendo ‘Hogar’, la nueva película de Mario Casas (en Netflix) que ya ha visto Sara Carbonero

¿No sabes que hacer este sábado de cuarentena por coronavirus en España? No solo de ‘La Casa de Papel’ vive el hombre ni Netflix. Y Sara Carbonero lo sabe. Y es que la periodista ha compartido en su cuenta de Instagram como aprovechaba la noche del viernes para ver la nueva película de Mario Casas en Netflix, ‘Hogar’. La película narra la historia de Javier, un publicista de éxito que termina en el paro. Está casado, tiene un hijo y vive en una mansión con unas maravillosas vistas de Barcelona. La falta de dinero hace que tenga que dejar su casa y llegue a obsesionarse y perseguir a los nuevos inquilinos, una familia formada por Mario Casas y Bruna Cusí.

Nosotras ya la hemos visto y sin duda es una película que no te dejará indiferente. A Sara Carbonero parece que le ha gustado, aunque a mi personalmente no me ha acabado de entusiasmar. ¿La habéis visto? ¡Espero vuestra opinión! Se trata de ‘Hogar’, drama psicológico que analiza la felicidad enmascarada del ser humano, eso sí, Javier Gutiérez se come la pantalla.