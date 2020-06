Paula Echevarría se va de rebajas y estrena la tendencia del vestido babydoll ‘made in spain’

Ya os avisamos hace meses, la tendencia babydoll iba a ser una de las que más íbamos a ver esta primavera y verano, y así está siendo. Sin duda, este va a ser el verano de los vestidos, de volver a nuestra infancia y a sus tendencias. ¿A vosotras os gustan? Ya en sus años Mary Quant y Courrèges recurriera a los vestidos típicos de la infancia. De hecho, a Coco Chanel no le convencía nada la propuesta del discípulo de Balenciaga de una imagen aniñada de la mujer. Por su corte, este tipo de vestidos, baby doll, deconstruyen la silueta femenina y la reducen a una forma geométrica que no marca las curvas de la mujer ni las potencia. Sin duda, es lo único en lo que no estoy de acuerdo con Coco Chanel y Paula Echevarría tampoco, que ha estrenado este vestido babydoll ‘made in spain’ de rebajas.

Se trata de este vestido babydoll mini nude de una de las firmas españolas favoritas de Paula Echevarría, Dolor Promesas, realizado en un algodón con acabado suavizado, volantes y esa tendencia tan potente este verano de la que os estamos hablando. ¿Lo mejor? Que está de rebajas y ahora cuesta 143,92€.