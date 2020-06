Mery Turiel nos ha descubierto el sujetador que llevarás a modo de top (y serás la más elegante de la terraza en esta desescalada)

Cada verano me pasaba lo mismo. Vestidos ideales por todas partes y tops que me enamoraban pero que no sabemos con que sujetador ponérnoslos. Sé que ir sin sujetador es una opción estupenda, pero en esta caso es todo lo contrario. Mery turiel nos ha descubierto el sujetador que no te vas a querer quitar y que además lo vas a llevar a modo de top como hace ella y vas a ser la más en tendencia de la terraza en esta desescalada. ¿Llevar un sujetador a modo de top? ¡Sí! Y además, Mery ha conseguido llevarlo de la forma perfecta para ser la más elegante, con traje y cinturón.

La influencer lo ha llevado con un traje, blazer oscuro, pantalones de pinza de color tostado y cinturón marrón con hebilla. Además, la noticia es que hay 5 tonos diferentes que se adaptan perfectamente a nuestro pecho y nuestro color de piel. ¿El precio? 29,90€. Se trata del modelo bandeau Giada de microfibra ultra light con copa con relleno. La circunferencia del tórax es ligeramente siliconada para garantizar una adherencia perfecta, y los tirantes son desmontables. Ideal para quienes buscan una copa que abrace el busto lateralmente.