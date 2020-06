Paula Echevarría ha dado con las sandalias planas de Stradivarius (baratísimas) que más estilizan y resaltan el bronceado

No hay día que no envidiemos el bronceado perfecto de Paula Echevarría y además recuerda que nos dio sus trucos para poder lucirlo como ella. Y hoy todo es culpa de este total look verde mente que le resalta aún más su bronceado y que pide verano y playa a gritos. ¿Lo mejor? Que Paula nos ha descubierto las sandalias planas más baratas de Stradivarius, que estilizan, hacen la pierna más larga y además resaltan el bronceado. Creemos que es imposible pedirle más a unos zapatos de verano. Ah sí, que además son comodísimas para patear la ciudad o la playa en tus vacaciones porque son planas pero estilizan igual que un tacón por sus lazadas a las pierna y su color verde menta.

Estamos hablando de estas sandalias planas atadas grabadas de Stradivarius. ¿Su precio? 25,99€ y de momento están en todas las tallas.

Paula lo ha combinado con un vestido en verde menta también de Cool The Sach y un bolso de Fetiche&Suances. Pero nosotras hemos encontrado en la web de Stradivarius un vestido de lo más parecido y en el mismo color por 19,99€.