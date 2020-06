Cinco cortes de pelo que serán tendencia este verano y que sientan bien tengas 30, 40 o 50 años.

El buen tiempo ha llegado y con él, nuestras ganas por cambiar no solo de armario o neceser sino también de peinado. ¿Por qué no dar comienzo al verano con un nuevo look? Ese pensamiento se ha convertido en un habitual cuando el mes de julio se acerca, -al igual que sucede con el inicio de año-, de ahí que cada vez sean más las que no duden en acudir a la peluquería y arriesgar con nuevos estilos o cortes.

Si eres de las que también quiere dejar atrás su clásico peinado pero las dudas no te dejan elegir, aquí te dejamos los cortes de pelo que más están triunfando con la llegada del sol. No solo son prácticos y funcionales sino que además estilizan y rejuvenecen. Sientan bien tengas 30, 40 o 50 años... ¿Los vas a dejar pasar? Toma nota de ellos y ¡atrévete a cambiar!

Corte pixie

Es atrevido sí, pero también realmente favorecedor. Si buscas un cambio de look radical y dejar atrás años de melena o de cortes bob, el pixie es tu solución. Práctico, apetecible en la temporada de sol y muy sexy. Sara Carbonero ha sido el mejor ejemplo, ¡no puede estar más guapa con él!

Corte shaggy

Es una de las tendencias más potentes de la temporada. Original, desenfadado y muy juvenil. Se trata de cortar el cabello a capas pequeñas dejando mayor volumen en la parte superior. ¿Cabello rizado? Este es debe ser tu peinado del verano.

Corte long bob

Es uno de los cortes que más favorece e incluso consigue restar años. Es fácil de mantener y te permite mil versiones. Sienta bien a todos los rostros y tipos de pelo. Difícil no optar por él.

Corte a capas con flequillo

Si eres de las que lleva el pelo largo, nada como apostar por algunas capas que le den mayor volumen y estilo a tu peinado. Y si además te atreves con un flequillo desenfadado, el resultado puede ser realmente perfecto.

Corte bob crop

Un corte a la altura de la barbilla que resulta ideal para aquellas personas con cabello fino y liso. Una opción sofisticada con la que brillarás tengas la edad que tengas. ¡Es una maravilla!