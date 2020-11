Paula Echevarría tiene la sudadera de Bershka que no te vas a quitar para estar en casa (y puedes compartir con tu hija)

¿Fin de semana de lluvia? Nada mejor que quedar en casa y aprovechar para adornar la casa de Navidad si aún no lo has hecho. Y con el look de Paula Echevarría irás súper cómoda y calentita, ya sea para decorarlo todo o pasarte el día en el sofá viendo un maratón de pelis en Netflix con la mantita. Y es que Paula Echevarría ha apostado por una sudadera oversize de Mickey de Bershka perfecta para estar en casa o salir a la calle y además podrás compartirla con tu hija porque seguro que le encanta.

La actriz ha apostado por esta sudadera oversize de Bershka con la silueta de Mickey, un escudo que recuerda al colegio de Hogwarts y la frase ‘House of Mickey’. ¿El precio? 25,99 euros. Y como vemos es perfecta para llevar con leggings, aunque también la podrías llevar en la calle con unos vaqueros o una falda de tablas y estampado de cuadros para un look de colegiala.