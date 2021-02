Paula Echevarría se declara fan de la tendencia del momento que horroriza a muchas: los calcetines se llevan por encima de los leggins (o no se llevan)

Hay tendencias que cuando llegan a nosotras por primera vez pensamos: ‘ni de coña ve voy a poner yo eso’. Pero luego acabamos rendidas a ellas. Sí, igual que cuando decimos que no le vamos a escribir más a ese chico y al momento nos llega un mensaje suyo y volvemos a caer rendidas a sus encantos. Así es la vida. Esta es una de las típicas tendencias de las dos Españas, la que la amará y la que la odiará. Sí, estamos hablando de la tendencia del momento; los calcetines por encima de los leggins. ¿Tú de que lado estás? A nosotras nos está empezando a encantar. Y si nos lo hubieran dicho hace unos años no daríamos crédito, pero aquí estamos fascinadas como La Vecina Rubia con esta tendencia de lo más comfy y calentita para el invierno que ahora también ha conquistado a Paula Echevarría y a Tamara Falcó. ¿Tú también has caído ya rendida? ¡Nosotras sí!

Y es que con la llegada de Filomena, Paula Echevarría ya se apunto a esta tendencia, pero hoy ha terminado de caer rendida a ella. Y lo ha hecho con un look marcado por una sudadera gris, abrigo negro, leggins del mismo tono y cómo no, los calcetines por encima en blanco con deportivas del mismo tono.

Aquí te mostramos otros looks de Paula con esta tendencia estrella: