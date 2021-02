Que no te engañen, los pantalones vaqueros anchos también son cosa de mujeres bajitas y así es cómo puedes sacarles el máximo partido

El plácido reinado de los pantalones vaqueros pitillo ha comenzado a tambalearse gracias al auge de nuevas siluetas holgadas y oversize que poco o nada tienen que ver con ellos. Un buen ejemplo son los catalogados como jeans wide leg, posiblemente los más populares de este recién estrenado 2021.

Seguro que has dado con ellos investigando en las nuevas colecciones de Zara, Mango, Stradivarius y compañía o simplemente a través de Instagram donde su éxito es innegable. Pero, ¿te has atrevido ya a sumarlos al armario? Son muchas las que darán una respuesta afirmativa, si eres una auténtica fashionista hace tiempo que los habrás añadido a la cesta de la compra, pero también innumerables las que todavía no los tienen.

Uno de los motivos más repetidos es el miedo a perder centímetros con ellos, es decir que elegirlos si contamos con una altura más baja de la media española, nos haga sentir más bajitas y eso termine por ser un problema, pero nada más lejos de la realidad chicas. Es cuestión de saber combinarla y sacarle el máximo partido, como todo en la industria de la moda.

Aquí van algunos tips para que sumar los pantalones vaqueros anchos a tus looks sea todo menos un problema si mides menos de 1,60. ¡Tomad nota, chicas!

1. La opción más repetida: con calzado de plataforma

No hace falta elegir zapatos de tacón, las últimas tendencias en calzado han situado las botas o los zapatos de suela track en el punto de mira y a la hora de llevar estos jeans, esta puede ser nuestra gran solución.

2. Con prendas ajustadas en la parte superior

Encontrar el equilibrio es la solución. Si en la parte de abajo llevamos una prenda ancha, en este caso los vaqueros wide leg, arriba debemos optar por otra que resalte la figura, que se ajuste a ella. Un top o un jersey ceñido al cuerpo puede ser un buen aliado.

3. ¿Y si sumamos diseños cropped?

Una cazadora, una blusa, un jersey... La silueta quedará visualmente alargada, justo lo que queremos.

4. Todo a un color

Si son clásicos denim, con chaquetas en la misma tonalidad, si eliges otra opción en negro o gris no dudes en elegir la parte superior a conjunto. Nunca falla.