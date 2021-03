Descubre el secreto para conseguir una melena de película: ¡utiliza esta mascarilla sobre el cabello seco antes de lavarlo!

Al igual que otras celebridades amantes del mundo beauty como Natalia Vodianova, Madonna, Kim Kardashian, la top model y actriz Kate Upton confía la salud y la belleza de su melena a una de las grandes firmas capilares. Y gracias a ella hemos encontrado el truco con el que conseguir una melena de película: ¡la mascarilla Quintessence de Leonor Greyl!

Como ella misma ha confesado, “hace unos años me hicieron una coloración excesivamente rubia para un shooting y me arruinaron el cabello. Volver a recuperarlo fue una gran problema y me llevó mucho tiempo, hasta que descubrí este producto”.

Kate Upton

Además, sabe usarlo para sacarle el máximo partido: la extiende sobre su cabello seco antes de lavarlo. Ese es justo uno de los valores añadidos que más destacan quienes usan de esta lujosa mascarilla: la posibilidad de aplicarla de forma convencional, después del lavado, o antes, sobre el cabello seco para absorber aún mejor todos sus beneficios.

LOS DAÑOS NO PASAN POR ELLAS

Ni las coloraciones agresivas, ni las eternas sesiones de brushing o planchas en los platós… todas estas celebrities presumen de melenas envidiables, un brillo extremo y unas cutículas perfectamente selladas. Y sí, su secreto (entre otros muchos) es aportar ese plus al pelo con esta mascarilla varios días al mes.

¿POR QUÉ LA NECESITAS?

Mascarilla Quintessence de Leonor Greyl

Quintessence fue creada exclusivamente para contrarrestar el daño producido por tintes, decoloraciones o tratamientos de alisados y así devolver la vitalidad hasta al cabello más estropeado. Los increíbles ingredientes reparadores que contiene hacen de ella un tratamiento de acción profunda y un férreo protector para los cabellos más deshidratados, y gracias a sus extractos botánicos excepcionales nutre en profundidad el más dañado.

Sus ingredientes estrella son el Aceite de Cupuaçú (rico en proteínas y ácidos insaturados de gran poder nutritivo y reparador) y el Aceite de Mongongo (capaz de absorber el agua y mantenerla en el interior de la fibra capilar para lograr un efecto hidratante de larga duración, revitalizar la fibra y regenerar cada cabello).

Belleza

¿Y lo mejor de todo? ¡Tiene doble uso! Después del champú puedes escurrir el cabello y aplicar la mascarilla sobre los largos y las puntas, déjalo actuar entre 2 y 5 minutos antes de aclarar bien. Pero también puedes hacerlo antes del champú para optimizar su efecto reparador. En este caso, hay que aplicar la mascarilla sobre el cabello seco y dejar actuar 20 minutos antes de lavarlo. ¿Preparada para lucir una melena de infarto?