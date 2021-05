Queda claro que los tops asimétricos son las grandes estrellas de la primavera y nosotras tenemos los más bonitos y favorecedores (incluso Tamara Falcó recurriría a ellos)

Resulta difícil hablar de la temporada de sol sin nombrar los tops asimétricos. Con permiso de blusas o camisas clásicas y románticas, siempre dispuestas a elevar los looks estivales, han sido estos diseños originales y explosivos los que han despuntado en Instagram estas últimas semanas. No hay insider que no haya incluido uno o varios en su armario de primavera. Incluso Tamara Falcó ha caído rendida a este tipo de prendas. ¿Qué tienen este tipo de todos que a todas enamoran?

Son prendas diferentes, algo que siempre despierta nuestro interés, versátiles, favorecedoras y aptas para todo tipo de cuerpos y estilos. Podrás combinarla con vaqueros y confeccionar un perfecto look de día o sumarle un pantalón palazzo o una falda más especial y llevarla a tu próxima cita. Hablamos de un top capaz de dar un giro a cualquier outfit y de aportar ese toque sexy y rompedor que nos fascina.

Si tú también quieres seguir los pasos de la hija de Isabel Preysler y de gran parte de las expertas en moda, aquí va una selección de tops de escote asimétrico que son todo menos aburridos. ¡No lo pienses demasiado!

Tops de escote asimétrico para todos los estilos

Top asimétrico limited edition de Zara (29,95 euros)

Cuerpo asimétrico drapeado de Zara (29,95 euros)

Top asimétrico volante de Sfera (35,99 euros)

Top punto asimétrico de Mango (22,99 euros)

Top crop volante de Mango (19,99 euros)

Top asimétrico de Bershka (9,99 euros)

Top asimétrico de algodón bio de Claudie Pierlot (95 euros)

Top asimétrico crochet de Stradivarius (15,99 euros)