Cortes de pelo para triunfar en verano: todo lo que debes saber para estar cómoda y a la última tendencia (lo dicen los expertos)

El mes de junio es uno de los momentos perfectos para cambiar de look. Llega el buen tiempo, las vacaciones y apetece renovar melena y darle un aire totalmente nuevo. Además de prepararla para meses donde el sol, el agua o el cloro pueden ser un problema.

Queremos no solo un cambio, sino un peinado que podamos manejar con facilidad, es decir que no nos quite mucho tiempo cada mañana, y que además nos permita estar cómodas en todo momento. Desde el confinamiento esto es una gran prioridad, por encima de cualquier otro aspecto. Pero entonces, ¿qué corte, color o estilo se llevan esta temporada y además cumplen con nuestros requisitos? Los expertos de Llongueras y Jean Louis David nos dan la solución.

El corte long layer

En español bautizado como capas largas, se caracteriza por tener una longitud a partir de los hombros posee un largo que llega hasta el pecho y un desfilado medio a partir de la barbilla. “Contiene capas estilo shaggy para aportar volumen en las zonas altas y perfilar más el rostro, convirtiéndose en el punto fuerte de esta melena tipo XL”, apuntan los expertos de Llongueras.

Es un corte que favorece rostros ovalados, redondos o cuadrados. “Una de las cosas que más lo caracteriza es su versatilidad y la facilidad que tiene para adaptarse a cualquier otro tipo de rostro”, resaltan.

El nuevo bob: estilo sculptor

Está formado por un corte estilo bob “que lleva una desconexión de los laterales a través de un segundo bob más corto, para enmarcar el rostro horizontal y frontalmente en forma triangular con una segunda desconexión entre flequillo y patillas”.

El estilo sculptor queda bien aquellas melenas finas, sin volumen o con ondas muy suaves. Además, según apuntan los expertos de Llongueras, favorece a los óvalos alargados o en forma de diamante o corazón, “ya que la zona del pómulo al cuello queda despejada y los ojos quedan destacados por la solidez del frontal”

Corte carré redondeado

Esta melena con corte carré se está convirtiendo en una de las tendencias capilares más vistas. Hablamos de ese estilo caracterizado por una melena donde la parte frontal debe ser más larga que la posterior para conseguir, de este modo, redondear el rostro. “Lo ideal también es que el flequillo sea largo y denso para resaltar aún más los rasgos de la mirada”, apuntan desde el salón Jean Louis David.

Melena messy

Uno de los cortes más tendencia y posiblemente uno de los que llama al verano. Hablamos de esa melena despeinada y rizada, con gran volumen, caracterizada por un rizo con un aspecto muy natural. Los expertos de Jean Louis David afirman que “los rizos deben estar más abiertos en la parte superior, mientras que en la parte inferior deben ser más consistentes” para que el resultado sea de 10.