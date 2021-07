Desde Oporto con AMOR: Sara Carbonero ha estrenado el VESTIDO largo de punto que es la COMPRA de LAS REBAJAS

Las vacaciones de Sara Carbonero nos están dando para mucho. Como para enamorarnos de cada prenda que luce la periodista. Y esta vez no iba a ser menos con este vestido de rebajas de Sandro que es una MARAVILLA. Una preciosa fotografía que Sara Carbonero ha subido a su cuenta de Instagram en un lugar mágico de Oporto con una frase que nos ha robado el corazón: “Y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa”. Eres magia, Sara.

Y entre tanto slow que le gusta a ella, tanto para la vida como el amor, nos ha hecho desear este vestido de manga larga de punto de Sandro que es perfecto para los días más fresquitos del verano como el que ha amanecido hoy en Madrid. Sí, amigas, aquí la friolera que se está muriendo de frío a las 7 de la mañana.

Un vestido de Sandro largo de canalé, anilla fantasía, escote en V y manga larga. Además, la arte superior ajustada con cortes y falda evasé. Por no hablar de ese precioso color naranja que resalta el primer bronceado del verano. Sara Carbonero lo ha combinado con sus alpargatas de plataforma favoritas para estos meses.

Vestido largo de punto (196€)

Vestido punto.

Vestido punto.