Aceites bronceadores para mantener el moreno todo el verano

Los expertos llevan años hablándonos de los peligros de una mala exposición al sol. Y es que conseguir ese moreno deseado, puede ocasionarnos grandes dramas si no lo hacemos de la forma adecuada. Y no hablamos solo de quemarnos o pelarnos, si no de manchas solares o incluso lesiones mucho más grave. Pero como todas queremos cuidar nuestra piel sin renunciar a lucir un bronceado sano, dorado y duradero, las marcas han pensando en esta posibilidad, especialmente durante estos meses.

Por eso, en los stand de todos los supermercados, droguerías y de más tiendas cosméticas, las cremas de protección solar comparten espacio junto con una nueva especie de producto, que poco a poco van ganado terreno tanto en estos sitios como en nuestro neceser de verano. Hablamos de los aceites bronceadores, que consiguen aunar cuidado y tratamiento en un solo formato. Estos son nuestros favoritos:

Aceite Seco Protector y Bronceador, de Nivea

Protégete por completo de los rayos UVA y UVB consiguiendo además, un bronceado uniforme. Con su fórmula antimanchas no tendrás que preocuparte por la ropa cuando te lo apliques. Además cuenta con un factor de protección SPF 20, además de ofrecerte durante su aplicación, una sensación de piel suave y sedosa y es resistente al agua. Por 6,95 euros.

Aceite De Bronceado Con Aceite Sandía, de Bali Body

Este aceite de bronceado con sandía de largo espectro FPS 15 protege tu piel durante el bronceado. Este aceite natural te proporcionará un bronceado de verano a la vez que hidrata y nutre tu piel. Se trata de un productos sin ingredientes de origen animal, por lo que es totalmente apto para veganos. Por 22,99 euros.

Autobronzant Tonique, de Biotherm

El nuevo Spray Solaire Lacté de Biotherm, un spray extremadamente líquido con un práctico pulverizador superfluido para una rápida aplicación. Contiene una fórmula resistente al agua que ofrece la mayor protección en la textura fina y ligera. Protegida del sol y perfectamente hidratada, la piel se siente confortable y elástica y luce luminosa. Realza y mejora el bronceado, que gana en uniformidad. Por 17,99 euros.

Nuxe Sun SPF30

Este aceite solar con alto factor de protección SPF30 para cara y cuerpo ofrece una protección celular antiedad, nutre la piel y deja un acabado satinado. También es resistente al agua. Por 23,99 euros.

Express Spray Bronceador Corporal, de Anne Moller

Una loción bronceadora corporal en formato spray que protege y acelera el mecanismo de bronceado de la piel. La fórmula de este aceite contiene un componente que estimula la capacidad de acción de la enzima tirosinasa, responsable de la producción de melanina. Por 8,05 euros.