No se puede ser MÁS JEFAZA que Andrea Rueda con el mono largo de escote cruzado de BERSHKA que nos traslada directamente a los 70

¿Aún no te has ido de vacaciones? Pues ya sea para un terraceo en la ciudad o pasear por la playa vas a necesitar el nuevo mono de Bershka que ha estrenado Andrea Rueda y que nos traslada a los años 70 por completo. ¡Aquellos maravillosos 70′s! El estilo masculino de Diane Keaton en Annie Hall, los looks de calle de Lauren Hutton o Bianca Jagger en la década de los setenta, Studio 54... Todo ello inspira algunas de las creaciones de aire 70s y cómo no, también los monos con estampados geométricos o de rombos que llevarían perfectamente en ‘La Tribu de los Brady’.

El mono de Andrea Rueda es de Bershka, largo, con el escote cruzado, la espalda al descubierto y un color rosa precioso con estampado de lo más 70.

Andrea Rueda en sus Stories con mono de Bershka.

Mono largo escote cruzado (22,99€)

Mono largo.