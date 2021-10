Susana Molina deslumbró con un vestido estilo boho con transparencias en la boda de Anabel Pantoja

Qué complicado es conseguir un vestido de invitada de boda en tono blanco. Aunque hay múltiples opciones, tienes que tener presente que no pueden eclipsar a la novia. En la boda de Anabel Pantoja, celebrada en la isla de La Graciosa, obligó a todos los invitados a llevar ropa blanca. Tantos invitados e invitadas llevaron looks increíbles, pero hay una que destacó entre todas: Susana Molina. Nos dejó sin palabras el vestido estilo boho con transparencias de la firma Overthesea. Si todavía no conoces esta firma y tienes una boda dentro de poco, te aseguramos que te solucionará cualquier problema de última hora.

Susana Molina, conoce cuál es la tendencia de este otoño e invierno y la aplicó en su vestido de invitada de boda. La tendencia boho, ya la habíamos visto en algún conjunto de Sara Carbonero, pero no en una boda. De esta manera, la influencer demuestra que es una tendencia muy versátil y que queda genial. Por cierto, si no tienes ningún enlace y te gusta el vestido, úsalo para una cena especial o para disfrutar del fin de semana.

El look de Susana Molina es perfecto, tanto por el vestido como por el beauty look que llevó. Para un vestido boho, el mejor peinado es una semi coleta con el pelo suelto y salvaje. Y en cuanto al maquillaje, unos ojos ahumados en tonos tierra.

MAXI VESTIDO (451€)