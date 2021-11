Los vestidos setenteros son los favoritos de las influencers y celebrities para salir de fiesta

Parece que si la cosa no empeora y el Covid nos deja esta Navidad por fin podremos celebrarla en la calle o en algún garito de moda. Por eso, la moda parece mirar detenidamente una de las décadas más festivas de la historia de la vestimenta femenina: los años 70. El inicio de las discotecas y el Nightclubbing (lo lo que viene a ser lo mismo, el plan de salir a clubs nocturnos a bailar) liderado por garitos tan épicos como Studio 54 en Nueva York, trajo consigo una nueva forma de entender el ocio, y con ello también la moda.

Los vestidos y faldas cortas que habían visto su aparición en década pasada alcanzaron en los siguientes años todo su esplendor, y los estampados florales y gemóetricos fueron dejando paso a prints más psicodélicos y coloridos, especialmente en prendas ajustadas, con algunas aberturas incluso, que las divas de la época lucían la mayoría de las veces sin sujetador, con botas de tacón ancho y zapatos de plataforma y abrigos de pelo.

Sus códigos de vestimenta eran tan marcado que aún hoy podemos identificar una prenda inspirada en los años 70 a simple vista. Y parece que los diseñadores y las marcas han querido que volvamos a tenerla muy presente, sobre todo en forma de vestidos cortos que juegan con cortes estratégicos, mangas largas acampanadas o cuellos altos. Incluso firmas como Bershka ya han hecho de ellos su apuesta estrella para las próximas navidades, ofreciendo varios modelos de diferentes formas y colores.

Como ya hemos dicho, si quieres conseguir el total look apuesta por unas botas altas de tacón más bien ancho (las de color blanco son todo un must), un abrigo o chaqueta furry, mejor si es en un color a conjunto con el vestido, como el verde o el granate. Y para terminar lleva tu pelo suelto, en ondas rotas o con algún detalle de trenzas. Para el maquillaje escoge sombras coloridas y no tengas miedo a añadir un toque de glitter, ya sea en el bolso (siempre XS) o incluso en tu manicura.

Vestido estampado organza, de Zara (39,95 euros)

Vestido estampado organza, de Zara

Vestido manga larga mini jacquard anilla, de Bershka (25,99 euros)

Vestido manga larga mini jacquard anilla, de Bershka

Vestido punto estampado, de Mango (29,99 euros)

Vestido punto estampado, de Mango

Vestido mini print 70´s, de Bershka (22,99 euros)

Vestido mini print 70´s, de Bershka

Vestido cut-out, de H&M (19,99 euros)