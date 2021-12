Bolso de pelo y por qué Primark tiene la última obsesión de las más fashionistas

En zapatos o bolso, es decir, el pelo es el protagonista en ambos accesorios durante esta temporada y la siguiente. Al igual que en las tendencias de cabello, en esta nueva tendencia el pelo puede ser largo o corto, e incluso puedes escoger diferentes tonos o matices. Este tipo de accesorios añaden un toque alternativo, fresco y moderno en tu armario. Estos bolsos están arrasando, porque son blanditos, cómodos e incorporan un toque muy setentero. Seguramente si estás buscando cuál es el mejor bolso de pelo, quiere decir, que has caído en el sombrero de pelo. Nathy Peluso o Rosalía, dos iconos de la moda más actual, han sido de las primeras en apostar por este tipo de sombrero y bolso.

Los bolsos de pelo han sido un referente en los street style de las Semanas de la Moda. Fue el inicio de un camino, con el que hemos ido conociendo cómo se tiene que combinar. Zara o Bimba & Lola, dos firmas que han lanzado desde un primer momento sus bolsos con pelo. Ahora le toca el turno al accesorio de otro gigante de la moda: Primark.

¿Cuál es la mayor desventaja de estos bolsos? Son tan adorables, que vas a querer hasta dormir con ellos. Si tenemos que escoger un bolso de este tipo, una buena elección es el que tiene Lisa Olsson. Las influencers de Estocolmo tienen siempre la clave para un buen look. ¡Auténtica inspiración!

No te preocupes, todos los bolsos con efecto pelo son sintéticos, es decir, no hay ninguno que tenga pelo real. Actualmente, hay numerosas firmas que están fabricando bolsos de este tipo con pelo vegano. Investiga porque encontrarás muchas opciones.

No existe ninguna posibilidad, que no encuentres ese bolso de pelo perfecto para ti. Rojo, rosa, azul, verde... Infinidad de colores, solamente con el fin de añadir color y diversión a todos tus looks. Eso sí, tienes que elegir entre accesorios más pequeños o grandes, por lo tanto, si no lo tienes claro, escoge los dos tamaños.

Si todavía no has escrito la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos, añade un bolso con efecto pelo. ¿Cuál es el mejor que todas las expertas en moda están usando todos los días? EL bolso de Primark.

MINIBOLSO SHOPPER BEIGE DE PIEL DE BORREGO SINTÉTICO. (16,00 €)

Mini bolso en formato shopper. FOTO: Primark

Este tipo de bolso es perfecto para ir un día a la oficina, una comida con amigas o ese bolso de viaje donde metemos todos los documentos. El color beige está siendo el favorito por todas, pero Primark sabe que nos gusta tener un mismo tipo de bolso en diferentes colores, y por eso lanzó este mismo accesorio en tono azul.