María Fernández-Rubíes ha escogido el vestido largo de punto que mejor sienta de Name The Brand para recibir a los Reyes Magos

A estas horas o estarás abriendo los regalos que han dejado los Reyes Magos o estás mirando a qué hora comienzan las rebajas. Si tienes que ir a alguna comida familiar o solamente estás pensando en ese vestido que no te han traído, mira la prenda que escogió María Fernández-Rubiés, para disfrutar de los últimos días de vacaciones. La influencer ha apostado por un vestido largo de punto, por supuesto de Name The Brand, con el que afirma, que este tejido es el más cómodo y bonito para este 2022. Principalmente porque sienta bien y estiliza toda la figura.

Estamos seguras de que María Pombo ha escogido este vestido para su amiga. Un buen consejo de estilo, lo recibirás siempre de una buena amiga, y si tienes que arrasar en estas rebajas, ir reservando fechas para conquistar los básicos de fondo de armario en todas las marcas.

No sabemos si te habrás fijado más en cómo es el vestido o de dónde son las botas de pelo, pero en esta ocasión nos centramos en lo primero. Solamente podemos decir que es un vestido tan necesario, que puedes usarlo tanto para ir a una reunión de trabajo, una cena o de viaje a la nieve con la familia.

Tenemos una mala noticia. Este vestido está agotado y no está disponible en la web, pero no pasa nada porque hemos encontrado otra opción que seguro que te encantará.

Americana en tejido de cuadro multicolor. FOTO: Name The Brand

Falda corta en tejido de cuadro multicolor. FOTO: Name The Brand

No nos puedes negar que este conjunto es ideal, y queda fenomenal para volver a la oficina. Por cierto, las dos prendas están rebajadas.