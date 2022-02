Las casas más bonitas de Instagram son las de estas influencers

Estamos muy acostumbradas a ver sus looks diarios, sus rutinas de belleza, sus productos de maquillaje, sus sesiones de gimnasio y hasta lo que comen casi cada día, por no hablar de sus lugares favoritos para tratamientos, restaurantes... etc. Pero lo que pocas veces tenemos la oportunidad de ver desde dentro son sus casa. Aunque en los últimos tiempos está de moda que las influencers hagan el famoso ‘house tour’ cada vez que estrenan o redecoran su hogar, son muchas las que de vez en cuando comparten algún trozo de su intimidad en forma de foto. Aunque algunas son obra de profesionales de renombre, lo cierto es que todas reflejan mejor que nada la personalidad de cada una, y nosotras hemos seleccionado para ti nuestras favoritas.

María Pombo

Decorada por Alejandra Pombo, una interiorista prima lejana de la influencer, es sin duda una de nuestras favoritas. Creada desde cero, María ha conseguido crear un espacio único donde cada estancia de la casa sea un remanso de paz, pero sin duda ningún lugar lo es tanto como el patio y la piscina, que nos transportan a cualquier chiringuito de playa mediterráneo.

María Fernández-Rubíes

María Fernández-Rubíes ha compartido alguna que otra instantánea de su casa, donde las líneas curvas son la clave de la decoración. Pero nos hemos enamorado especialmente de su dormitorio en tonos rosas, que refleja sencillez y elegancia.

Marta Lozano

El estilo vanguardistas y moderno es el que reina en la casa de Marta Lozano en el resto de Valencia, que nos deja toques tan originales como una silla de escritorio de cuadros vichy, un cabecero como mueble integrado o un pequeño olivo como decoración de salón.

Paula Echevarría

Miriam Alía es el nombre de la interiorista detrás de la casa de Paula Echevarría, sin duda una de las más instagrameadas. Pero si tenemos que quedarnos con un detalle sin duda lo hacemos con el comedor y el salón, en tonos azules y separados por una original puerta calada que permite ver los espacios.

Alexandra Pereira

Tras mudarse de Madrid a París, la influencer ha conseguido el sueño parisino, una vivienda Haussmann, en la que ha combinado toques de estilo retro con muebles más modernistas. Una de las cosas que nos encantan es ver libros por todas partes y muchas plantas.

Paula Ordovás

La empresaria ha conseguido convertir su piso en el centro de Madrid en todo un oasis urbano. Su terraza y su vestidor bien merecen un artículo propio, pero hay queremos quedarnos con su salón con molduras en las paredes y su sofá rosa.