El Corte Inglés y las diez prendas muy rebajadas que merecen comprar antes de marzo

Aprovechar las últimas rebajas en los últimos días es sinónimo de conseguir auténticas joyas. El Corte Inglés hasta el 28 de febrero, tiene grandes descuentos y si no has encontrado nada, en las últimas semanas, te aseguramos que ahora es buen momento. Desde ese vaquero campana como los que lleva Sara Carbonero, hasta un traje de cuadros como el básico de Carmen Lomana, son algunas de las piezas que están disponibles en El Corte Inglés. No solamente hay moda, también en la sección de lencería, accesorios, belleza o zapatos encontrarás rebajas increíbles. Con la llegada de la primavera, la gente está centrada en las nuevas tendencias y no tienen en cuenta, la posibilidad de localizar ese vestido midi que es atemporal, y te sirve para cualquier época del año.

Las rebajas están finalizando y por ese motivo, nos encanta compartir, las últimas prendas e incluso esa típica chaqueta de punto rosa que es la favorita de María Pombo con los mejores descuentos. Un total de diez artículos hemos encontrado, para la última compra de las rebajas de 2022. Así cuando lleguen las de verano, estarás preparada para encontrar nuevas tendencias. ¡No pierdas detalle!

VESTIDO MIDI JACQUARD CINTURÓN (12,99 €)

Vestido midi de manga larga. FOTO: Woman El Corte Inglés

¿Quién no necesita un vestido así en el armario? Esta prenda es un básico que combina con botas altas e incluso con sneakers.

CHALECO MUJER ACOLCHADO (27,99 €)

Chaleco estilo puffer y tejido mate. FOTO: Jack & Jones

Una de las tendencias que llegó fuerte en 2021 y que sigue dando de qué hablar, es el chaleco. Si todavía no te has sumado a esta prenda, hemos encontrado el más bonito hasta el momento. Esa prenda que te sirve para el entretiempo y que añade un toque de estilo.

CHAQUETA DE PUNTO (18,35 €)

Chaqueta de punto rosa de manga larga. FOTO: Treso

Una chaqueta de punto es un básico que no puede faltar en el armario, ni en la maleta de viaje. Esta prenda que hemos encontrado, nos encanta por el tejido y su color. Combina a la perfección con vaquero de tiro alto o acampanado.

PANTALÓN DE VESTIR (85 €)

Pantalón de vestir negro de tiro alto. FOTO: Byniumaal

Un pantalón negro es un salvavidas. En esos días que no sabes qué escoger, esta prenda sirve para todo. Lucirás espectacular en la oficina, en una comida con amigas o en un evento.

ABRIGO LARGO CON ESTAMPADO DE CUADROS (78,99 €)

Abrigo largo de cuadros de doble faz con solapas. FOTO: Lloyd's

Es un abrigo confortable y versátil. Tenemos en cuenta que el tiempo no acompaña, pero tener un buen abrigo para el próximo invierno es fundamental. Es una compra segura.

VAQUERO RECTO ESTILO CULOTTE (29,90 €)

Vaquero estilo culotte con bajo desdoblado. FOTO: Brownie

¿Recuerdas el tipo de vaquero que está llevando Victoria Federica en sus últimas apariciones? Este pantalón es muy parecido. Hemos encontrado este jean que aparte de ser cómodo, es muy práctico, debido a que sirve para un sábado noche o un día de paseo.

TOP CON FUNCIDOS (24 €)

Top de manga larga de corte recto. FOTO: Morgan

Ya te advertimos que este top es una joya de colección. Seguro que si Amelia Bono encuentra este top, lo llevará en sus próximas salidas con amigas. Nadie puede negar que con esta prenda conseguirás tener el mejor look.

CHAQUETA ESTILO CAMISERO (23,95 €)

Chaqueta de entretiempo en tono azul. FOTO: Tresor

Un total look black es una opción clave para cualquier estilo, pero sí añades un toque de color harás que este conjunto sea ideal. Este estilo es perfecto para cualquier tipo de mujer, dando igual que edad tengas.

BLUSA CON VOLANTES (9,99 €)

Blusa con estampado de flores. FOTO: Woman El Corte Inglés

Sin palabras nos quedamos cuando descubrimos en las últimas rebajas, esta blusa con volantes. No le falta detalle a la pieza, y por ese motivo es perfecta para primavera e invierno. ¿Por qué nos encanta? Sin ninguna duda es el acabado del cuello.

SUDADERA CON CUELLO DE PICO (24,99 €)

Sudadera de entretiempo de manga larga. FOTO: Tom Tailor

No podía faltar una sudadera y con el color de 2022. Esta pieza es la joya de la corona, tanto por ser clave para cualquier estilo y porque está pensada para cualquier tipo de mujer.