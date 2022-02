Estos vestidos o trajes de invitada de boda más especiales que querrás para el próximo enlace son de marca española

Si hay mujeres que siempre aciertan cuando tienen una boda son las influencers. Mery Turiel, Melissa Villarreal o Claudia Parras son fans incondicionales de una firma española, que les cambió la idea de cómo tiene que ir vestidas a un enlace. Panambi es la marca ‘made in Spain’ que está arrasando entre las mejores vestidas. La temporada de bodas está cada vez más cerca. Sin ninguna duda nos quedamos con los diseños que hemos visto en Panambi. Son prendas que toda fashionista se atrevería, y hasta la mujer con un estilo clásico. Para asistir a un evento tan especial, no tendrás que ir disfrazada, solamente necesitas un vestido que encaje con tu personalidad y por supuesto, que tenga las tendencias de 2022.

Ser la mejor invitada de boda es complicada, porque una boda son una fuente inagotable de gastos. El regalo, el desplazamiento, el hotel... Por ese motivo, Panambi es la mejor opción, al tener todo tipo vestidos para todo tipo de bolsillos. En el look no nos cortamos al gasto, pero sí sale económico y podemos añadir otros accesorios, mucho mejor.

Panambi, la firma española para un invitada especial

Después de ver tantos conjuntos de esta firma en los looks de las influencers más top, ya era momento de saber qué tiene de especial la marca. No podemos dejar pasar que esta firma, tiene prendas para todo tipo de mujer, en otras palabras, da igual si tienes 20, 40 o 60 años. Aquí cualquier mujer tiene un espacio, para conseguir un conjunto espectacular, al puro estilo de la Reina Letizia.

Cuando eres invitada de boda, y más en el enlace de tu mejor amiga o amigo, solamente piensas en ser el foco de atención, pero sin quitar protagonismo. Panambi tiene prendas sofisticadas y todas están confeccionadas íntegramente en España. Si tenemos que definir cómo es la firma, es la mejor combinación entre todas las tendencias actuales y las raíces andaluzas.

Hemos hecho una selección de los mejores vestidos y trajes para el próximo enlace. Te aseguramos que después de conocer cómo es esta firma, ya no volverás a buscar nunca más.

VESTIDO DIAN (250,00€)

Vestido con escote cruzado y maxi volante en el bajo. FOTO: Panambi

VESTIDO IDARA (250,00€)

Vestido con escote asimétrico, maxi lazo en el hombros y largo midi. FOTO: Panambi

CHAQUETA DUTI (225,00)

Chaqueta de estilo cruzado con doble abotonadura. FOTO: Panambi

FALDA NAYLA LIMA (225,00€)

Falda asimétrica con volantes y mucho movimiento. FOTO: Panambi

MONO DAKOTA (250,00€)

Mono estampado con acabado ligero. FOTO: Panambi

Seguro que te has quedado sin palabras. Estas cinco opciones son nuestras favoritas, para las próximas bodas. Eso sí, no puedes dejar pasar las otras secciones que tiene Panambi en su marca. Encontrarás todo tipo de prendas como un vestido para disfrutar del verano, o los pendientes más bonitos para dar un toque a cualquier look.