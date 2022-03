40 años del estreno de E.T y el estilo de la película es la mejor inspiración para esta temporada

El 2022 es un año de aniversarios y celebraciones. Varias firmas de moda española han cumplido décadas de trabajo en su taller, o películas, como E.T, acaban de apagar las velas del 40 aniversario de su estreno. Esta película que marcó a toda una generación, tanto por su historia que nos conmovió, como por el estilo de sus personajes. El vestuario de las series o películas son grandes factores que influyen en el street style. Piensa en la falda de tul de Carrie Bradshaw, el maquillaje dosmilero de Euphoria, el vestido clásico negro de Audrey Hepburn o el estilo pretty de Gossip Girl. Al igual que los anteriores ejemplos, los protagonistas de E.T marcaron un estilo ochentero.

Las prendas asimétricas, el terciopelo o los colores neón eran las bases en la moda de los 80. Una gran embajadora de esta forma de vestir fue Madonna y los protagonistas de E.T. No podemos obviar, el estilo deportivo y cómodo que era fundamental para seguir el hilo de esta moda tan estrambótica. En 2022, este tipo de prendas han vuelto, aunque con matices de actualidad.

Secuencia de la película E.T. FOTO: Pìnterest

Esta secuencia es una de las más famosas de E.T. Si te fijas muy bien en las prendas de los actores, el look deportivo es fundamental y el chaleco acolchado, ya era un básico en el armario en esa década. Por cierto, seguro que te recuerda un poco esta escena a una de nuestra serie favorita: Stranger Things.

Elliot, Gertie o Tyler, los fieles amigos de E.T, nos dejaron looks icónicos y muy útiles a día de hoy. Gertie, o mejor dicho Drew Barrymore, nos ayuda mucho a pensar en conjuntos. La pequeña actriz siempre llevaba dos piezas con el mismo estampado, combinado con camisa blanca y mocasines. Si lo llevamos a nuestro armario, este tipo de prendas las podemos conseguir en Zara o Mango. Mira la siguiente escena, y comprobarás esta afirmación.

Escena de E.T. FOTO: Pinterest

No tenemos ninguna duda que Gertie es nuestra mejor referencia. Analizando las escenas más famosas, como cuando ella conoce a E.T, nos hemos fijado en la gorra con logomanía, en la chaqueta denim oscura y en el cuello rococó. Tres piezas que, de una manera u otra, están en la moda de 2022. ¿Quién no recuerda el impacto que tuvo el regreso de este estampado en firmas como Balenciaga o Gucci?

El cine y las series son parte de la moda. Por ese motivo, muchas firmas emergentes de España están intentando entrar en este sector. En el trailer de la última temporada de Élite, hemos podido ver a Carla Díaz con un total look de THE COOLSLAW, o en algunas ocasiones han aparecido los icónicos bolsos de 404 Studio.

Está claro que el cine o las series de ficción son la mejor guía de inspiración. Si quieres sumarte a la tendencia de los ochenta o noventa, pero no sabes cómo empezar, la clave se encuentra en ver Friends, Sensación de Vivir o Sexo en Nueva York.