No hay dudas, estas son las botas de agua de Decathlon (de 16 euros) que han enamorado a las chicas madrileñas que más saben de moda

Las botas de agua están de vuelta. Tras varios años en un segundo plano, incluso para muchas olvidadas en el fondo del armario, el calzado óptimo para los días de lluvia ha logrado despuntar de nuevo en las calles de todo el mundo de forma totalmente inesperada. Influencers, celebrities y amantes de la moda de lado a lado del globo terráqueo han apostado por este tipo de calzado desde que diera comienzo el otoño, demostrando no solo su poder con cualquier estilismo propio de esta estación sino su acierto más allá de los días grises. Y no es para menos, porque llevamos unas semanas que no deja de llover en Madrid y en la mayoría de ciudades de España. Por eso las madrileñas que más saben de moda no han dudado en sacar del armario sus botas de agua favoritas y aunque no te lo creas son las botas de agua de Decathlon y solo cuestan 16 euros.

Elegantes, te hacen el look y encima no te mojas los pies. Por no hablar que parecen unas botas de agua caras y solo cuestan 16 euros. Por eso y mucho más se han convertido en las favoritos de Grace Villarreal o Lucía Bárcena para sus estilismos en días de lluvia.

Las botas de agua de Decathlon tienen un diseño refinado y una caña estrecha que sienta de maravilla. Aportan ese toque campestre tan de moda ahora mismo y son digna competidoras de las más famosas de su categoría. Además, hacen elegante cualquier estilismo ya sea con vestidos, faldas o leggings.

Botas equitación (16,99€)

Botas agua. FOTO: Decathlon

Puede parecer complicado integrar las botas de agua en conjuntos del día a día, pero nada más lejos de la realidad. Dado el gran abanico de opciones con el que contamos hoy en día, desde las más clásicas en tono verde y caña alta, hasta versiones atrevidas y originales de estilo botín o con todo tipo de estampados, incorporarlas a nuestros estilismos es realmente sencillo.

Mientras no deje de llover, y la próxima semana da más lluvia, nosotras no vamos dejar de llevar estas botas de agua de Decathlon.