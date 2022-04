Yoga facial: todos los ejercicios que debes realizar cada mañana para retrasar las primeras arrugas

Tal y como recomiendan los expertos y profesionales de la salud, hay que realizarlo de 2 a 3 días a la semana. Te has preguntado alguna vez, cuánto tiempo le dedicas a los músculos de la cara. Normalmente, esta cuestión no es muy común en mujeres de 20 a 40 años, pero cuando cumples los 50, te darás cuenta de que has pasado poco tiempo haciendo ejercicio con tu cara. Hacerlo con frecuencia o mejor dicho, cada mañana, te mantendrá más firme, activa y sana. En otras palabras, estos ejercicios tienen que estar incluidos en cualquier rutina de belleza.

¿Cómo consigue la Reina Letizia, Carmen Lomana o Eugenia Martínez de Irujo tener una piel tan perfecta todos los días? Está claro que todas ellas, han descubierto la magia de hacer ejercicio con los músculos de la cara, o mejor dicho, yoga facial. Es el tratamiento antiedad más eficaz del mercado.

Tanto en TikTok como en Instagram, hay centenares de tutoriales de cómo hacer bien los ejercicios de yoga facial. De esta manera, mantendrás firme a esos 30 músculos que tenemos en el rostro. En consecuencia, al mantenerse activa cada mañana, conseguirás frenar las primeras líneas de expresión y disminuir el efecto de cansancio.

Escapar del estrés, relajarse, dormir mejor o aumentar la concentración son otros de los beneficios del yoga facial. El yoga es una disciplina seguida por centenares de mujeres, para conseguir mayor flexibilidad en su cuerpo. Por ese motivo, tienes que incluir el facial a tu rutina de deporte. Así es fácil de frenar la pérdida de la firmeza o la flacidez en la papada. De esta manera, podrás evitar tratamientos estéticos muy caros.

¿Cómo hacer bien los ejercicios de yoga facial en casa? Primero de todo, tienes que tener aceites esenciales y Gua Sha en el neceser. Estos dos elementos son esenciales para que los ejercicios de cara sean eficaces. Los resultados dependen de la edad y del estado de la piel, así como de las zonas en las que aplicas ese movimiento en la cara.

Si todavía no tienes un buen aceite y Gua Sha, no pierdas detalle de los que hemos encontrado. Con estos dos productos, conseguirás disminuir la tensión de los músculos del rostro y el cuello y lo notarás.

GUA SHA DE ROSTRO Y CUELLO (12,99 €)

Gua Sha Quartz Rose. FOTO: Sephora

ACEITE FACIAL DE MARULA (69,99€)

Aceite facial de marula. FOTO: DRUNK ELEPHANT

Ejercicios para hacer yoga facial en casa

Sigue esta tabla de movimientos para el rostro. Cada mañana, antes de aplicar tus cosméticos de rutina, añade los siguientes ejercicios. Si por la mañana no puedes, escoge un momento del día que tengas un descanso.