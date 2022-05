Este es el nuevo chaleco bordado de Zara por el que las chicas de Madrid ya están haciendo cola para llevar con shorts vaqueros y vestidos

Los chalecos son una de las grandes tendencias estrella de esta primavera. Y no lo decimos solo nosotras, si no que las que más saben de moda en España ya se han apuntado a llevar los chalecos más boho con vaqueros o vestidos. Si primero fue María Pombo la que enamoraba a los espectadores de Telecinco con un chaleco azul y blanco en el programa de Bertín Osborne y luego volvía a apostar por un de estilo más hippie en las fotografías de campaña de High Spirits, luego fue la misma María y Carmen Gimeno con el chaleco más bonito de Zara que voló al instante hasta agotarse. Pero visto el éxito del famoso chaleco boho de Zara, Inditex ha apostado por seguir en esta línea y esta misma mañana acaba de poner otro modelo de chaleco a la venta que se va agotar en horas. ¿Qué no nos crees? Pues espera a verlo porque vas a soñar despierta.

Si aún no tienes un chaleco en tu armario vas a cambiar de idea cuando veas este de Zara de nueva colección.

CHALECO ACOLCHADO BORDADOS (35,95€)

Chaleco bordados. FOTO: Zara

Estamos hablando de esta maravilla de chaleco acolchado de escote pico y manga sisa con detalle de flores bordadas que es el aliado perfecto para todos nuestros vaqueros y shorts con una camiseta o un top blanco o también para nuestros vestidos más boho.