Sara Baceiredo ha comenzado el verano de manera oficial con los vestidos fluidos y coloridos más bonitos de esta temporada

Si te has enamorado de los pantalones de lino morado de Victoria Federica o María Pombo, hoy te toca un nuevo flechazo. Sara Baceiredo sacó de su maleta dos vestidos fluidos y coloridos, que todas necesitamos este verano. La influencer es una de las privilegiadas que está en la playa, y como ella sabe que estaríamos ante sus looks, apostó por dos prendas que quedan fenomenal y son perfectas para sobrevivir al calor inesperado. ¿Estamos ante dos looks virales? Te podemos asegurar que si, porque si miras el vídeo que publicó Sara Baceiredo en Instagram, ella no lleva nada más en su conjunto. Eso sí, la melena salvaje y natural no puede faltar.

Sara Baceiredo sale de su zona de confort, y no recurrió a Zara. En esta ocasión, la influencer y diseñadora de It’s Lava ha enseñado dos nuevos vestidos de la colección de verano de Gant. Dos looks que podrás llevar un sábado noche con amigas o para dar un paseo a la orilla del mar.

Sara Baceiredo ha encontrado entre los diferentes diseños de la nueva colección de Gant, dos vestidos que sientan ideal a mujeres de 20, 40 o 50 años. Además, está pensado para cualquier tipo de cuerpo. ¿La clave del éxito? El tipo de calzado que lleves con los dos vestidos. Tanto si llevas unas sandalias planas o zapatillas, el look cambia por completo.

Si eres una fanática de los vestidos amplios y fluidos, las dos prendas que tiene Sara Baceiredo tienen que ser tuyas. El diseño es tan versátil, que nos hemos imaginado un look perfecto para una tarde con amigas, o una boda en la playa.

¿Quieres estos dos vestidos? No pierdas detalle, tenemos toda la información.

VESTIDO ESTAMPADO CON CUELLO DE PICO (250€ )

Vestido de corte holgado. FOTO: GANT

MAXIVESTIDO DE SEDA ESTAMPADA (350€)

Maxi vestido con espalda abierta. FOTO: GANT

Con esta subida de temperaturas solamente metemos en la maleta, vestidos, faldas, tops... Ya es hora de dejar atrás las prendas con manga larga. Sara Baceiredo es la maestra en este tipo de tendencias.