Esta es la camisa satinada de rayas de Zara que las mujeres de 40 y 50 años van a llevar por la ciudad y a la playa con el bañador

En unas horas empieza el verano y nosotras solo podemos pensar en los días interminables de playa, y más aquí una que os escribe que acaba de llegar de Cádiz y aún no supera la depresión después del fin de semana fuera de Madrid. Y la depresión ha sido más después de ver a Carmen Gimeno desde Bilbao lucir esta camisa de rayas satinada de Zara. Porque la influencer vasca de años siempre empieza la semana dejándonos un look de esos que son pura inspiración para el día a día. Pero no solo eso, esta vez ha adelantado una tendencia que no dejamos de ver en la web de Zara, la de llevar camisa con bañador o bikini en la playa. Por eso solo queremos irnos directas a la playa para poder meterla en nuestra maleta de vacaciones.

Por eso el look de Carmen Gimeno es pura inspiración para nuestros looks de ciudad y también nuestros estilismos de playa en vacaciones. La influencer ha combinado esta camisa de nueva colección de Zara con una blazer verde de lino y también unos pantalones de lino. Toco en diferentes tonos de verde pero combinando a la perfección. Y más teniendo en cuenta que las rayas de la camisa van en tonos verdes y rosas.

CAMISA SATINADA OVERSIZE (25,95€)

Camisa rayas. FOTO: Zara

Nosotras necesitamos esta camisa de rayas de Zara para llevarla a la playa con el bañador y el bikini que es perfecta para los largos días de playa y los atardeceres cuando la brisa tiene más potencia.