Las alpargatas de cuña negras (mega altas) que la Reina Letizia recupera cada verano con faldas midi y vestidos de Zara

La agenda no para para la Reina Letizia en una semana para recuperar de su armario de verano los vestidos y faldas con estampados. Y este miércoles durante la reunión con el patronato de la Fundación FAD Juventud en la sede madrileña del Banco de España, ha estrenado una falda de hace dos años de Zara que tenía en su vestidor pero que aún no le habíamos visto puesta. Pero eso no es lo que nos ha llamado la atención, si no las alpargatas de cuña mega altas negras de Castañer que recupera cada verano y cada año nos parecen más bonitas y elegantes.

Además, ‘made in Spain’ porque son de Castañer y perfectas para todas las chicas bajitas, ya que creces al instante por su cuña y cómodas gracias a la plataforma. Porque nunca fallan. En cuanto llega el buen tiempo salen a la calle para combinar con nuestros looks más especiales. Y la Reina Letizia lo sabe. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano y Sara las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano.

MADRID, 22/06/2022.- La reina Letizia posa para la foto de familia junto a los asistentes a la reunión del patronato de la Fundación FAD Juventud, este miércoles en la sede del Banco de España en Madrid. EFE/J.J. Guillén FOTO: J.J. Guillén EFE

Unas alpargatas de cuña que la Reina Letizia ha combinado con esta falda de fondo blanco y flores negras de Zara de hace un par de temporadas que ha estrenado hoy con camiseta blanca. Un estilismo perfecto para ir a la oficina en verano y no dejar de ser elegante.