En qué consiste la piedra volcánica de la que no paran de hablar en redes

Reconozco que desde que descubrí (o más bien empecé a usar de forma habitual) TikTok durante los primeros de pandemia, allá por marzo o abril de 2020 automáticamente se convirtió en una de mis redes sociales favoritas. Y no solo por la cantidad de videos divertidos con los que puedas pasar las horas muertas entretenida sin enterarte, si no también por la facilidad que me daba para descubrir productos o tendencias de cualquier parte del mundo, en vivo y en directo, y usadas o llevadas por sus protagonistas. Algo que sirve tanto para aprender a cómo hacer el perfecto nudo a una camisa, las mil y una formas de llevar un pareo, las maneras de atarse un pañuelo a la cabeza y parecer toda una diva del “Old Hollywood” o las últimas compras que han hecho en Zara cualquiera de nuestras influencers favoritas.

Pero TikTok no solo vive de la moda. La historia, la psicología, el coaching, recetas y hasta bailes son otras de las muchas disciplinas que esta red social tiene para ofrecer. Y especialmente la belleza. Esa parcela que hasta ahora parecía tener monopolizada Youtube en forma de tutoriales, ahora llega a TikTok en forma no solo de consejos de maquillaje, si no también para descubrirnos en directo algunos de los productos que están arrasando en el mercado y saber si realmente funcionan.

Uno de los últimos que parece haberse convertido en virales es la llamada piedra volcánica. Pero no cualquiera, si no la que viene en forma de Roll-on de la firma Revlon. Se trata de un producto que promete combatir el exceso de grasa facial con solo arrastro y pasarlo ligeramente por las zonas conflictivas de nuestro rostro, acabando así también con los indeseados brillos. Esta piedra volcánica absorbe al instante la acumulación de seco, dejando una piel fresca al instante. Y es que no solo en TikTok ha causado furor, no hay más que acudir a los comentarios de Amazon para ver como está causando furor entre las usuarias que ya lo han probado.

Roll-on Facial Volcánico Oil-Absorving, de Revlon (10,25 euros)

Roll-on Facial Volcánico Oil-Absorving, de Revlon FOTO: Amazon

Otra de las cosas que hemos aprendido es que se puede usar tanto antes como después del maquillaje, ya que no lo remueve, por lo que es el producto perfecto para llevar en el bolso y sacar en cualquier momento. Su precio, poco más de 10 euros, así como su facilidad de mantenimiento (solo tienes que sacar la bola y limpiarla con agua y jabón neutro o cualquier limpiador de cara para quitar los restos de maquillaje) lo han convertido sin duda en el aliado perfecto del verano.