La Reina Sofía se apunta a las alpargatas de cuña más Letizia con un kimono para disfrutar de una noche de concierto en Marbella

Pero no, que os conozco, no es penséis que la Reina Sofía se fue a Starlite a ver a Maluma, que eso ya sería noticia en si. Sofía ha disfrutado de una noche de concierto en Marbella pero mucho más a su estilo. Y es que la Reina emérita ha viajado hasta Marbella junto a su hermana, Irene de Grecia, para disfrutar del concierto de la Orquesta y el Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Porque no hay nada más bonito que disfrutar del verano con la familia, amigos y con música. Y la Reina Sofía lo sabe y para la ocasión ha elegido las alpargatas de cuña más Letizia pero en su caso con un tacón más sensato para ir cómoda y más acorde a su edad. Unas alpargatas que no solo la unen a la Reina Letizia, si no también a sus nietas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía que han dejado a un lado sus bailarinas para apuntarse también este verano a las alpargatas de cuña alta.

Y la Reina Sofía lo ha hecho fiel a su estilo, con un look que no la puede representar más en las noches de verano. Con este avance en Marbella, solo podemos pensar de las ganas que tenemos de ver a las mujeres de la Familia Real española juntas en Palma disfrutando del verano y de esos planes improvisados con los que nos sorprenden cada verano, como una noche de cine.

MARBELLA (MÁLAGA), 20/07/2022.- La reina Sofía a su llegada al concierto de música clásica The Encore Music Festival ofrecido este miércoles en el auditorio Marbella Arena, en Málaga. EFE/Antonio Paz FOTO: Antonio Paz EFE

Con un estilo muy juvenil ha aparecido Sofía para disfrutar de este concierto en Marbella con una blusa larga estampada de estilo kimono que ha acompañado de pantalones fluidos en color amarillo pastel con un fular en el mismo tono y la estrella del look, las alpargatas. El calzado del verano en España que tanto ama la Reina Letizia pero en su caso de cuña más baja y sensata y con estampado más hippie.