Sara Carbonero tiene claro que no hay verano (sin beso) ni sin bikini de rayas que se precie en su maleta de vacaciones

No hay verano sin beso, sin atardeceres mágicos y sin todos esos conciertos inolvidables. Y todo eso lo tiene claro Sara Carbonero que está disfrutando de sus mágicas vacaciones en el sur con sus hijos y sus amigos. Unas vacaciones de esas a las que no le falta nada, desde atardeceres mágicos, a mucha música y todos esos looks con los que Sara Carbonero nos inspira para hacer nuestra maleta de vacaciones. Si el otro día nos enamoraba con los shorts de flecos de efecto pierna infinita, hoy lo hace con el bikini de rayas que no falta cada año en sus looks de playa. Porque igual que la camiseta marinea es un básico de otoño y primavera para las mujeres que mejor visten, Sara Carbonero tiene claro que el bikini de rayas es su símil en verano. Por eso cada temporada estival la vemos con un modelo nuevo, pero siempre con las rayas como protagonistas.

Tras arrasar en el festival Mad Cool con un cómodo vestido bohemio y el maquillaje de cristales al más puro estilo Euphoria, Sara Carbonero nos ha dejado claro su combinación perfecta de vacaciones: bañador a modo de body y shorts vaqueros. Y también un bikini de rayas, caftán y muchos collares y pulseras para darle ese toque más boho que a ella tanto le gusta. O con sandalias doradas como Carmen Lomana.

Sara Carbonero disfrutando de las vacaciones. FOTO: @saracarbonero

¿Por qué los bañadores y bikinis de rayas son un básico en la maleta de vacaciones? Si todas las expertas en moda se compran una prenda de baño con estampo de rayas cada verano es por un motivo claro, y Sara Carbonero lo sabe. Si nos fijamos en los estampados, las rayas pueden convertirse en las mejores aliadas o en las peores enemigas. Las rayas verticales estilizan y consiguen alargar visualmente la figura. Sin embargo, las horizontales tienen el resultado completamente opuesto, algo que favorecerá a las mujer con pocas curvas que quieran ensanchar determinadas zonas como el pecho o las caderas. ¡Nos vamos a por un bikini de rayas!