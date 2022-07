Christina Aguilera o cómo ser una diva empoderada de la música (y de la moda) a sus 41 años deslumbrando en Starlite

Trasladarnos directamente a nuestra adolescencia. Ese poder lo tiene pocas artistas, y entre ellas está Christina Aguilera, Jennifer Lopez, las Spice Girls o Britney Spears. A todas esas horas que pasábamos en nuestro cuarto lleno de pósters imitando a nuestras artistas favoritas, para después hacerlo con nuestras amigas en el recreo del colegio o en el acto final de curso. Sin saberlo, en ese momento ya nos estábamos empoderando, reflejándonos en el espejo de la mujer que seríamos después, de nuestra personalidad y nuestro estilo. Y todo eso lo volvió a demostrar Christina Aguilera anoche en su concierto en Starlite. Porque es mucho más que un concierto, ver las fotos y los vídeos con su look elegido, es un claro mensaje. Nos deja claro a todas que pasados los 40 podemos seguir siendo unas divas empoderadas, nos podemos poner corsé y seguir siendo las más sexys del planeta.

Christina Aguilera triunfa en Starlite. FOTO: RAFA ESPANA GTRES

Y una diva, necesita un lookazo de diva. Y Christina Aguilera no ha defraudado con unas larguísimas botas de charol y un corpiño plateado con muchas transparencias. Un mensaje muy claro e importante con el que Christina Aguilera subida al escenario de Starlite, en la Cantera de Nagüeles, nos ha recordado porque sigue siendo una diva empoderada pasados los 40 años y porque fue una de las mejores voces de su época que marcó a toda una generación. Ya no es la chica adolescente, extremadamente delgada, que conocimos. Pero ahora esta feliz de su cuerpo y de sus curvas que aún luce con más orgullo que cuando no las tenía.

Christina Aguilera triunfa en Starlite. FOTO: RAFA ESPANA GTRES

Al ver las fotografías de Christina Aguilera sobre el escenario de Starlite nos han venido directamente a la cabeza las imágenes en traje de baño de Georgina Rodríguez durante sus vacaciones en Ibiza que se han convertido en una nueva oportunidad para que los medios y las redes sociales juzguen su aspecto físico y se olviden de ella como mujer. Y no es la primera vez. Por eso este fin de semana, Georgina lanzó otro importante mensaje de empoderamiento con un vídeo en su Instagram luciendo orgullosa sus curvas. ¡Viva las mujeres con curvas, empoderadas y extramadamente sensuales!