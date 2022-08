Dime qué tipo de rostro tienes y te diré que pendientes te favorecen más

Llegar a la parte final de un look, muchas veces puede ser complicado. Tener un estilismo y un peinado pensado en tu cabeza, ejecutarlo, llevar a la práctica y que cuando acabes de completarlo, te hagan falta unos pendientes y no te encajan ninguno. Estas cosas pasan. Por ello, hemos encontrado la solución a todos los problemas, identificamos el tipo de rostros de cada persona y te recomendamos el tipo pendientes que más te favorecen. Sin duda, la clave está en el tamaño, la forma y el protagonismo del accesorio más imprescindibles para un look.

Identificar los tipos de rostros, puede resultar tarea difícil pero, solo necesitamos, seguir un par de consejos, mirarnos al espejo y encontrar el tipo al que pertenecemos. Además, hablamos con Carmen Martín, diseñadora de la firma Alexah que nos da los mejores tips para encontrar los pendientes que más nos favorecen.

Redonda

Los pendientes que favorecen a caras redondas son los que alargan visualmente las facciones: ‘’la forma alargada, disimula el ancho de los pómulos y alarga el mentón’', confirma la experta. Elegimos unos pendientes largos con trenza de piel en negro de venta en El Corte Inglés que alargarán el rostro.

Pendientes largos con trenza de piel en negro de Adolfo Dominguez FOTO: El Corte Inglés

Cuadrada

Estos rostros tienen la parte de los pómulos con menos volumen, entonces, debemos elegir unos pendientes que aporten volumen a la zona media de la cara y no muy largos para no superar la altura de la mandíbula. En este caso, elegimos los pendientes Bassa de Alexah que son circulares y darán una geometría diferente al rostro.

PENDIENTE BASSA AZUL FOTO: Alexah

Alargada

Si eres de las que tiene este tipo de rostro, deberemos huir de todo lo que alargue la cara: ‘’evitamos piezas alargadas y elegir pendientes que hagan contraste con la forma de la cara’', recomienda la experta. Los pendientes de aro Pertegaz Horse dorados aportarán el brillo que mereces y cambiará el protagonismo del rostro.

Pendientes de aro Pertegaz Horse dorados FOTO: El corte ingl

Ovalada

Este tipo de rostro, es considerado entre los ‘’perfectos’', porque le puede favorecer cualquier tipo de pendientes, pero, si tenemos que recomendar algunos, según la experta, las formas triangulares suelen ser más ideales. Para favorecer al rostro, elegimos los Pendientes Émolo Deli dorados (de venta en El Corte Inglés) su forma triangular te favorecerá y además, te aporta brillo.

Pendientes Émolo Deli dorados FOTO: El Corte Inglés

Diamante

Por último, si tu rostro tiene volumen en los pómulos y un mentón fino, hay que potenciar el hueco que queda entre los pómulos y la barbilla: ‘’este tipo de cara pide unos maxi pendientes, evitando las formas geométricas que endurecerán el rostro’', sentenció la experta en joyas. Por ello, elegimos los pendientes Andalus de Alexah que concentrarán su atención en la zona de los ojos.

PENDIENTE ANDALUS BLUE FOTO: alexah

Si eres de esas personas que es super indecisa para elegir sus pendientes, con estos tips te resultará más fácil decidir el que más te favorece al rostro.