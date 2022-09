Te vas a olvidar de todas tus cazadoras cuando veas el chaleco rosa de Zara que las mujeres de 50 años llevan con pantalón de vestir

Las tendencias son así, todo vuelve. Y este chaleco rosa de efecto piel de Zara nos recuerda a la mítica cazadora amarilla que se hizo viral. ¿Quién no la tuvo? Aquí una que escribe tiene que confesar que sí. Eso si, me la puse solo una vez y nunca más después de llevarla todo el mundo. Pues a eso nos ha evocado este chaleco rosa de Zara que ya ha estrenado Carmen Gimeno para su look de miércoles de la forma más elegante. Un look de esos de Zara que son perfectos para la vuelta a la oficina con el máximo estilo y elegancia o con el primer look de otoño que van a amar las mujeres de 50 años. ¿Aún no lo has visto? Pues prepárate porque las mujeres de más de 50 años vienen pisando fuerte esta semana. Si hace unos días era Ángela Molina y su maravilloso look de Miu Miu, o Carmen Lomana como toda una dama de rojo, hoy es Carmen Gimeno quien nos enamora con este chaleco rosa de Zara que ella ha combinado de la forma más elegante.

Porque aunque creas que es un chaleco para un look más casual, Carmen Gimeno nos acaba de demostrar que es perfecto para llevarlo con pantalones de vestir y camisa a la oficina. Aunque nosotras a simple vista en la web de Zara lo hubiéramos apostado todo a un look más rockero, Carmen nos ha demostrado que no es así.

Chaleco efecto piel, de Zara (39,95 euros)

Chaleco rosa. FOTO: Zara

Si el lunes Carmen Gimeno nos enamoraba con el abrigo rosa de Zara que parecía de Alta Costura repleto de flores, hoy lo hace con este chaleco también tirando por la tendencia rosa, pero mucho más rockero que el elegante abrigo. Lo que está claro es que este otoño necesitas una prenda rosa en tu armario.