Carmen Lomana tiene el eterno truco de estilo que las mujeres más elegantes usan para marcar cintura de avispa con sus vestidos largos

No hay otra igual y es que Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana. Y como ella misma dice, estábamos deseando volver a ver sus fotografías bajando las escaleras de su casa, con sus looks diarios. Y es que se nota que nuestra Carmen Lomana ya lleva una semans de vuelta Madrid con sus lookazos y su elegancia por bandera. Y para acabar la semana nos ha regalado este maravilloso estilismo con un vestido estampado y el truco eterno que las mujeres más elegantes utilizan con cinturón para estila la figura y marcar cintura de avispa. Y es que Carmen Lomana es elegancia eterna y para terminar el verano y empezar octubre nos ha dejado esta maravilla de look que vas a querer copiar tengas 30 o 50 años.

Un pequeño accesorio al que las mujeres que más saben de moda suelen recurrir para estilizar su figura al máximo, sea cual sea su estilismo: el cinturón. Este accesorio tan clásico es llevado muchas veces desde un punto de vista práctico, para ajustar esos pantalones que no terminan de quedarnos bien. Pero no hay que olvidar su función estética, además de ser capaz de dar un giro por completo al look. Al ceñirse a la cintura, crea una figura estilizada que nos encanta y más si llevas vestidos largos como Carmen Lomana.

Un maravilloso vestido en tonos naranjas y rosas con estampado animal que Carmen Lomana se ha puesto para acudir en Madrid a la presentación del libro de un buen amiga. Un precioso vestido que Carmen Lomana ha combinado con un estrecho cinturón dorado con el que marcar esa cintura de avispa y además resaltar el bronceado veraniego que aún mantiene para empezar otoño. Un cinturón dorado a juego con los pendientes y las joyas que lucía. Pero para joya, todos los looks que nos deja nuestra querida socialité.