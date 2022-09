A nuestros primeros looks de otoño solo le pedimos un conjunto de punto de Zara como el de Carmen Lomana para llevar con vaqueros y los zapatos favoritos de las francesas

El ritmo de Carmen Lomana después de su vuelta de vacaciones a Madrid es un no parar, y esta semana es un nuevo ejemplo de ello. De plató en plató, de radio en radio y por no contar sus columnas de los sábados, aquí en La Razón. El ritmo de trabajo de Carmen Lomana está siendo tan alto en septiembre que no está teniendo ni tiempo de dejarnos sus maravillosos looks diarios en sus posados o vídeos que tanto nos gustan al salir de su casa. Por eso, tenemos que inspirarnos con los estilismos que elije para salir en televisión, y de los de ayer, nos quedamos con este conjunto de punto con estampado de rombos de Zara que es todo lo que pedimos para empezar el otoño con unos vaqueros y los zapatos favoritos de las chicas francesas, o lo que es lo mismo, unas Mary Janes. Y con todo eso, ya tendríamos un look elegante, cozy y perfecto para terminar septiembre y empezar otoño.

Porque si Carmen Lomana siempre es tendencia eterna, con nuestros looks de otoño, que son nuestros favoritos aún os gana más. Y esta vez lo ha hecho recuperando este conjunto de punto con estampado de rombos de Zara de hace un par de años. Un conjunto de Zara en tonos camel y blanco con estampado de rombos. El top tiene escote de pico y tirantes finos con bajos acabados en rib (y costaba en su momento 15,95 euros) y la chaqueta cropped tiene el cuello redondo y el cierre frontal de botones en blanco roto (y costaba en su momento 22,95 euros).

Carmen Lomana ha rescatado este conjunto de Zara de su maravilloso armario, y aunque nosotras no sabemos con que lo ha combinado, nosotras lo combinaríamos con unos vaqueros de tiro alto y unas Mary Janes, para un look perfecto de otoño que amarán las chicas francesas.