El secreto del melenón más Motomami de Rosalía es un champú de miel que solo cuesta 11 euros y que necesitamos en nuestra vida

Ya no hay dudas, todo lo que lleva Rosalía se convierte en tendencia. Aunque a Carmen Lomana le horrorice, la tendencia Motomami ya es la estrella de este otoño 2022. Pero hoy no os vengo a hablar de moda, si no de el champú que Rosalía nos ha contando que utiliza a través de su cuenta de Twitter y que desde entonces se ha vuelto el más vendido de esta marca que todas conocemos. Y si hay algo que nos enamora de esta marca, es su olor (y su gel) navideño. ¿Ya no tenéis dudas de que marca estoy hablando, no? Exactamente, el champú de Rosalía es de Lush y está hecho con miel. Ya conocemos el secreto de la melena más Motomami. Y lo mejor, es que solo cuesta 11 euros.

“¿Qué champú usas? Uno de miel de Lush que huele muy rico”. No tenemos dudas de que se va a agotar en horas, así que nosotras nos vamos corriendo a comprarlo. Se trata del champú Fairly Traded Honey de Lush, formulado con miel de abeja, cera y aceites esenciales con un olor espectacular a la que ninguna os podréis resistir. El champú al que se refiere nuestra Motomami favorita, no solo huele muy rico gracias a la miel de comercio justo (el principal ingrediente de este champú), sino también por la cantidad de aceites esenciales de flores que contiene.

Uno de miel del lush ke huele muy rico — R O S A L Í A (@rosalia) October 2, 2022

Su miel de Zambia se recolecta cuidadosamente de abejas silvestres utilizando métodos tradicionales transmitidos a lo largo de generaciones y ayuda a restaurar la hidratación del cabello mientras le aporta brillo.

Fairly Traded Honey, de Lush (11,95 euros)

Champú Rosalía. FOTO: Lush

Pero no solo el champú de Rosalía, la buena noticia de la semana es que ya está a la venta el olor a Navidad. ¿El olor navideño? ¡Sí! Si hablamos del olor a Navidad no podemos hablar de otra cosa que no sea de Snow Fairy de Lush. Los productos que esperan con más ilusión los fans de Lush cada año, ese olor a Navidad en gel, acondicionador corporal, cremas... Y no dudamos que este año también va a ser un olor Motomami.