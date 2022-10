5 vestidos (que no dan miedo) y son sexys para provocar en Halloween

La noche de Halloween está a la vuelta de la esquina y cada año, es una fantasía (cada vez mayor) la de ir disfrazados de muertos vivientes por la calle. Pero, ¿sabéis qué? Estamos hartas de disfrazarnos en Halloween y tener que acabar ‘‘de fiesta en un cementerio’' o ligando por aplicaciones de citas. Este año, lo tenemos claro, elegimos un vestido sexy y provocaremos durante la noche más terrorífica del año. Eso sí, en lugar de provocar sustos, haremos que nuestros looks sean la envidia de toda la discoteca o evento que vayamos. ¿Tenéis plan para el 31 de octubre? Si no lo tienes, escríbele a tu amiga y empieza a organizar porque llegáis tarde. Pero, si eres de esas personas que ya tiene (desde hace meses) el plan preparado. Tenemos el look perfecto para ti, si quieres ser sexy y provocar en la noche del miedo.

Hemos decidido que este año la provocación y los ‘’truco o trato’' los daremos con el mejor de nuestros looks, una auténtica declaración de terror que provocará hasta al disfraz más rebelde. Hemos preparado una selección de vestidos con los que no darás miedo, pero podrás provocar algún que otro aspaviento.

Vestido midi sin mangas escote cut out FOTO: Bershka

Vestido corsé mini tul drapeado, de Bershka (35,99€)

Se trata de un vestido sencillo de tul negro que podrás combinar con tus botas altas por encima de la rodilla y con el que tendrás el toque de elegancia perfecto para brillar en la noche de Halloween.

Vestido corsé mini tul drapeado FOTO: Bershka

Vestido manguitas, de Stradivarius (22,99€)

Con este diseño no pasarás frío. Un minivestido de mangas largas y escote en pico donde el cut out es el protagonista a tono en todo el tren superior del cuerpo. Además, lucirás un escote muy favorecedor con esta pieza.

Vestido manguitas FOTO: stradivarius

Vestido midi sin mangas escote cut out, de Bershka (25,99€)

Sexy, atrevido y cómodo así es el vestido que podrás llevar toda la noche con botas militares planas y estar cómoda. Además, su abertura lateral en la pierna puede causar algún que otro susto durante la noche a quien quiera mirar.

Vestido midi sin mangas escote cut out FOTO: Bershka

Vestido malla House of the Dragón, de Stradivarius (29,99€)

Este vestido de malla es lo más provocativo que podrás llevar este Halloween, compuesto por una malla de brillantes que fusiona la moda y el fuego. Una pieza ideal para llevarla como sobrevestido. Además, pertenence a la colección cápsula que hizo Stradivarius en exclusiva con ‘La Casa del Dragón’

Vestido malla House of the Dragon FOTO: stradivarius

Vestido mini blonda contraste lencero, de Bershka (39,99€)

Se trata de un vestido corsetero con el que podrás ser la reina de la sensualidad en la noche más terrorífica del año y está compuesto por una base de corsé en colores negro y ocres y falda de tul negro ajustada.

Vestido mini blonda contraste lencero FOTO: Bershka

Toma nota y fíchalos porque no te arrepentirás de pasar el día 31 de octubre con estos vestidos.