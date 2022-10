Un nutricionista nos confirma que ‘las parejas engordan’, según su último libro

¿Quién no ha escuchado la famosa frase de ‘’cuando estás en pareja, engordas’'? Pues parece que nada más fuera de la realidad, cuando tenemos una estabilidad amorosa y hemos evitado el ghosting, las red flags y las infidelidades, nos encontramos en una zona de confort que hace que nos volvamos más perezosos a la hora de cuidarnos. El nutricionista y escritor Pablo Zumaquero, en su último libro ‘El lunes ya empiezo la dieta’ nos hace una pequeña reflexión sobre los hábitos alimenticios y sus propósitos pero, no se desvincula de las evidencias, estar en pareja, engorda y reflexionamos acerca de ello.

El pasado 5 de octubre, el nutricionista lanzó su último libro y confirmaba lo que todos intuíamos: ‘’Las parejas engordan’'. Hay momentos en la vida en el que la soltería y ‘’estar en el mercado’' puede hacerte sentir más dispuesto al cuidado de uno mismo, no solo mental, si no físico. Cuando estamos solteros nos cuidamos más y nos preocupa más el físico: ‘‘Cuando estamos solteros nos queremos cuidar para ligar. Si quieres tener un encuentro sexual o buscar pareja a largo plazo, durante el cortejo nos ponemos en modo pavos reales para gustar. Lo de la belleza interior ya viene luego. Al principio nos acabamos fijando en el exterior. Luego cada uno que juzgue qué tipo de cara y cuerpo considera bello’', confirma el nutricionista. Pero, es que no es nada más lejos de la realidad, cuando estamos solteros salimos a la calle pensando en qué se podrán fijar en nosotros o salimos de fiesta para ligar (lo hagamos o no) Pero, estar en el mercado, es más sacrificado.

Estar en pareja puede engordar FOTO: Pexels

En cambio, cuando estamos en pareja, la cosa cambia, los hábitos son diferentes y la rutina nos hace acomodarnos: ‘’Cuando tienes pareja, ya está todo el pescado vendido. Ya hay un compromiso y nos aceptamos, así que se acabaron las florituras’', explica. Pero, eso no es lo peor, no dejamos de ser españoles y el buen español, en su primera cita no se come un plato de brócoli (bueno, si eres vegetariano, quizás), los bares y restaurantes son nuestra perdición para los primeros encuentros: ‘’Somos los españoles personas muy concienciadas con la hostelería y nuestro principal ocio es salir a comer y bebe. Y cuando quedamos con alguien a quien queremos agradar, solemos ir a sitios con comidas muy sabrosas, beber algo de alcohol, pedir postre y compartirlo’', concluye.

Por ello, sí, las parejas engordan y nuestros hábitos cambian. El nutricionista, teniéndolo todo en contra, nos enseña en ‘El lunes empiezo ya la dieta’ a afianzar buenos hábitos para conseguir alimentarnos mejor y poder sostenerlo en el tiempo ¿Estáis preparados para compaginar una vida en pareja con hábitos saludables? Pablo Zumaquero tiene la respuesta en su último libro.