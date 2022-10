La Princesa Leonor se suma a la tendencia de los pantalones cargo y sorprende con un look muy juvenil en la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias

La Princesa Leonor se convierten en las grandes protagonistas de la visita a Cadavéu, lugar donde se desplazan para entregar el ‘’Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2022′', una visita con la ausencia de la Infanta Sofía. Un premio que se entregará en la Parroquia de Cadavéu, perteneciente al Concejo de Valdés y que lo recibe por ‘’haber sabido mantener la diversidad productiva en el medio rural, con la que han conseguido fijar población como asegurar el relevo generacional, y por ser una comunidad viva y organizada’', según confirmaba la Casa Real. Una visita marcada por la compañía de sus padres la Reina Letizia y el Rey Felipe VI y que marca fin a su agenda institucional de los Premios Princesa de Asturias.

La Princesa Leonor ha elegido para esta visita un look de lo más cotidiano, compuesto por un jersey fino de lana en color rosa que ha combinado con los pantalones que aman todas las chicas de su edad y que le dan el toque sofisticado a su look con un pantalón cargo, muy tendencia esta temporada. Sin duda, un estilismo que no ha pasado desapercidibido y con el que se ha convertido en la anfitriona perfecta. Además, ha lucido una cola alta con la que despejaba su cara y dejaba ver la mirada tan bonita de la Princesa de Asturias. ¿Quién iba a decir que un look tan sencillo podría ser tan perfecto para concluir su paso por Asturias?

La familia real entrega el premio al pueblo ejemplar de Asturias a la parroquia de Cadavedo FOTO: Ballesteros EFE

Quedan dos días para que la Princesa Leonor cumpla 17 años y su estilo no deja de sorprendernos. La Princesa de Asturias es fiel a su estilo, que mucho tiene que ver con el de la Reina Letizia, y que estamos deseando ver cómo evoluciona. De hecho, ya nos sorprendió en la gala de los Premios Princesa de Asturias con un look en blanco y negro con el que sorprendió para bien.