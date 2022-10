‘Nepo babies’ rotos

Soy de la generación que aprendió lo que era el empoderamiento femenino gracias a las canciones de las Spice Girls y que vivió intensamente el noviazgo de Victoria y David Beckham a través de los tabloides ingleses. Por ende, tenía grandes expectativas con la pareja Peltz-Beckham, o solo Peltz, ya que Brooklyn ha decidido adoptar el apellido de su mujer Nicola.

Ella es una actriz emergente de padres multimillonarios estadounidenses y él es el hijo de una Spice Girl reconvertida en diseñadora de moda y del que fue considerado como el futbolista de éxito más guapo de todos los tiempos. Juntos, lo tienen aparentemente todo para ser los ‘nepo babies’ más ‘cool’ del planeta... pero la realidad es que un sondeo de TikTok afirma que aburren a las ovejas.

Por partes. El palabro ‘nepo baby’ nace de la combinación entre el término nepotismo y el sustantivo bebé, o hijo. Entre los ‘nepo babies’ del momento están desde actrices como Zoë Kravitz o Dakota Johnson y modelos como Kaia Gerber o Lily-Rose Depp, pasando por las hermanas Hadid. Se sobreentiende que todos han triunfado por tener padres famosos o influyentes en la industria de turno y no por sus propios méritos, léase por su talento. Ahora bien. No significa que no puedan ser buenos en su sector. Algunos lo hacen bien, otros no tan bien. Pero algo hacen.

El caso de los Peltz es curioso porque realmente no hacen nada. Brooklyn arrastra un sin fin de profesiones frustradas. Intentó ser futbolista, modelo, fotógrafo... hasta llegó a publicar un libro de fotografías. Una de ellas, que fue tema de mofa en TikTok, era de un elefante a contraluz con un pie de foto poco acertado: “Los elefantes africanos son difíciles de fotografiar pero increíbles de ver”. Ejem. De ahí ha pasado a chef. No cocinero, chef, a lo loco. Autoproclamado obviamente. Sin experiencia previa, ni siquiera en un concurso televisivo. Grabó un Story haciendo un ‘sandwich’ de queso. Y ya estaría.

Nicola es actriz. La habréis visto y no visto en una de las películas de la saga ‘Transformers’. Fin. Los rumores no contrastados cuentan que es una niña mimada que maltrataba a su ‘nanny’ de pequeña y que hoy en día no se habla con su suegra. Eso sí, es guapa y le quedan ideales los diseños de Valentino, su marca de cabecera (Pierpaolo diseñó su vestido de boda).

A su favor tienen que son una pareja atractiva con padres adinerados y exitosos. Beckham tenía una ética deportiva envidiable y Victoria es una mujer lista y trabajadora. Los padres de ella, un empresario potente y una modelo norteamericana que amasó una fortuna de 5 millones de dólares con sus campañas. Sus respectivos hijos podrían formarse en lo que quisieran o vivir aventuras maravillosas por el mundo. Pero lo único que hacen son vídeos soporíferos para la web de Vogue USA hablando de lo que llevan en el bolso o de dónde viene el nombre de su mascota. Realmente, lo más fuerte es que, en una época en la que se puede ser famoso, literalmente por nada, ellos no son capaces ni de esto. No llegan ni tan siquiera a categoría de juguetes rotos, igual les faltan las baterías.