12 bolsos de Mango, Zara y El Corte Inglés para ser la reina de las fiestas

Te hemos hablado de vestidos, de faldas, de pantalones... Pero también de zapatos planos y con tacón, incluso con plataforma. De accesorios diferentes como guantes largos o casquetes de pedrería. De detalles para el pelo como diademas y lazos. De detalles que importan, como las plumas, la pedrería y las perlas. Pero lo que no te habíamos hablado hasta ahora es de una de las partes más importantes de cualquier look de fiesta, y no, no nos referimos al maquillaje y al peinado, que si bien importan y mucho, no son lo único.

Nos referimos al bolso, y especialmente a los bolsos de fiesta. Uno de los accesorios que más brillan esta temporada y que son capaces de transformar cualquier look de un solo vistazo. Imagínate un sencillo conjunto a base de vaqueros (también puedes optar por los modelos más festivos de pedrería) y un top sencillo. Ahora imagínate que le sumas un bolso epatante. ¿Te haces a la idea de lo que queremos decir? Una manera de transformar un estilismos sencillo, casual e incluso anodino en algo totalmente diferente y festivo.

Es por eso que hemos querido mirar de arriba abajo en tres de nuestras tiendas favoritas: Zara, Mango y El Corte Inglés, para encontrar los modelos más especiales, originales y distintos que puedes sumar a tu look de Navidad este año. Y lo mejor de todo es que se trata de diseños tan atemporales que puedes seguir usándolos en todas las fiestas que tengas el próximo año, incluso bodas.

Bolso flecos cristales, de Mango (59,99 euros)

Bolso detalles cristales, de Mango (29,99 euros)

Bolso detalle strass, de Mango (59,99 euros)

Bolso metalizado cadena, de Mango (17,99 euros)

Bolso mini saca abalorios, de Zara (35,95 euros)

Bolso saca plumas, de Zara (49,95 euros)

Bolso mini saca hilo metalizado, de Zara (25,95 euros)

Bolso hombro abalorios, de Zara (39,95 euros)

Cartera de mano de fiesta con piedrecitas en azul, de El Corte Inglés (59 euros)

Bolso con flecos de lentejuelas multicolor, de El Corte Inglés (39,99 euros)

Clutch de plumas en azul con cierre metálico, de El Corte Inglés (79 euros)

Bandolera de fiesta en raso combinado rojo, de El Corte Inglés (65 euros)

Modelos para todos los gustos y bolsillos, que van desde el clásico negro hasta tonos metalizados, detalles de pedrería, lentejuelas, perlas o incluso uno de nuestros favoritos por su aire siempre elegante y glamuroso, las plumas.