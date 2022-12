Kate Middleton se convierte en la mejor vestida del mes gracias a este vestido

Es una de nuestras Royals favoritas (eso sí, siempre con el permiso de la Reina Letizia), y que poco a poco ha sabido ganarse el cariño de la gente y un hueco en el corazón de los británicos, si no que tras su nombramiento como Princesa de Gales, un título que quedó vacante desde la muerte de Lady Di, la atención de todos los medios internacionales se ha centrado en ella más que nunca. Pero una cosa de la que podemos estar seguros es que Kate Middleton nunca defrauda, y si antes nos enamoraba con sus looks siempre correctos y perfectos, ahora parece haber dado un paso más y atreverse con cosas nuevas.

Como ejemplo valga el estilismo que nos dejó ayer mismo. Kate y Guillermo acudían a Boston con motivo de los premios Earthsot Prize Awards, unos galardones fundados en 2020 por el propio Príncipe Guillermo y la Royal Foundation en un esfuerzo por recompensar a quienes trabajan para reparar el planeta, algo que como todos saben es una de las grandes preocupaciones de su padre, el Rey Carlos III. Y fue precisamente en esa gala de alfombra roja donde la nueva Princesa de Gales nos dejó uno de sus mejores looks hasta el momento.

Se trataba de un vestido verde de silueta tubo con dos detalles especialmente favorecedores. Por un lado el escote recto de hombros al aire, que marca la espectacular anatomía de la princesa. Y por otro lado el detalle del cinturón a juego y de la misma tela. Pero eso no fue todo, y es que lo más ha llamado la atención a los expertos en moda es que el vestido, de la firma inglesa Solace London, no es comprado, si no que Kate lo ha alquilado a través de Hurr, una plataforma de alquiler de ropa que cobra entre 74 y 194 libras al día.

The Sabina Maxi Dress in Bright Green, de Solace London (408 euros)

Toda una apuesta por la moda sostenible que la Princesa de Gales ha querido combinar con unos pendientes de diamantes y esmeraldas de Asprey y un choker de estilo art decó de diamantes y esmeraldas que perteneció a la reina María y que era uno de los conjuntos favoritos de Diana de Gales.