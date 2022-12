Laura Matamoros tiene el traje que puedes pedir a los Reyes Magos y usar en todas las bodas de primavera

Una de las cosas que más nos gustan en estas fechas es repasar minuciosamente los looks de fiesta que nos han dejado las famosas e influencers con motivo de las celebraciones navideñas. Y es que gracias a las fotos que comparten en sus perfiles podemos sacar un montón de ideas de todo tipo. Desde cómo decorar una mesa para Navidad hasta ideas de regalos, o por supuesto estilismos especiales y arreglados. O puede que incluso otros más relajados con los que estar cómodo y elegante en casa. Y sí, todo ello somos capaces de dilucidarlo de unas pocas fotos. Así como decirte que prendas de las que vemos son realmente una inversión a futuro y cuales verán apagarse su brillo en cuanto pase la Navidad.

Es por eso que hoy no hemos podido evitar caer rendidas ante el look del día de Navidad que nos ha dejado Laura Matamoros. Un original traje sastre con un patrón de lo más interesante que no solo es perfecto para lucir en los próximos días de celebraciones, si no que va inmediatamente a nuestra lista de deseos a los Reyes Magos para solucionar de un plumazo todas las bodas y de más eventos que puedan aparecernos esta primavera. Y aunque Laura lo ha lucido en color azul intenso también lo hemos encontrado disponible en otro tono, ene este caso en color gris con estampado de cuadros, perfecto para una boda en el campo.

Chaqueta torera a cintura, confeccionada en tejido tartán (200 euros) y pantalón tailoring, de talle alto, y pata ancha (110 euros), de Dew & Corch Collection

La firma tras este original traje es Dew & Corch Collection, una pequeña marca española que esta consiguiendo convertirse poco a poco en una de las favoritas entre las invitadas mejor vestidas de nuestro país.