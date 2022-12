Todos los leggings de Zara y Mango con los que vas a empezar 2023

Una de las mejores tendencias que nos deja este año es el uso de leggins de forma más cotidiana y en todos los looks que más deseamos. Por ello, a los Reyes Magos le pedimos que nos traigan todos los leggins del catálogo de Zara y Mango con los que queremos empezar el 2023 y de los cuales os hemos hecho una pequeña selección para que quién elija nuestros regalos lo tengan mucho más fácil, ¿quién dijo que era difícil acertar en 2023 con los regalos del Día de Reyes? Ahora sí, mándale esta ‘wish list’ a tu Rey Mago favorito y seguro que acierta con la tendencia más top del año y que seguiremos llevando en 2023.

Influencers y celebrities, ya apostaron en 2022 por los leggings como prenda principal de su outfit, si no que se lo digan a Vicky Martín Berrocal que se convirtió en la reina de comfy con sus looks más sofisticados. Estos son los leggins de Mango y Zara que necesitas en tu armario de 2023 (y aún no lo sabes).

Leggings punto acabados rib, de Zara (19,95€)

¿Quién no quiere unos leggings de punto en su armario para estar calentita todos los días de enero? Es el momento de ficharlos para soportar el frío.

LEGGINGS PUNTO ACABADOS RIB FOTO: Zara

Leggings botones dorados, de Zara (19,95€)

Elegantes, sofisticados y que ayudan a moldear tu silueta

LEGGINGS BOTONES DORADOS FOTO: Zara

Leggings beige oscuro, de Zara (12,99€)

Estos leggings son los más apropiados para crear tus looks en color tierra y con los que triunfarás en invierno con un abrigo de paño.

LEGGINGS EFECTO PIEL FOTO: Zara

Leggings lentejuelas flare, de Zara (39,95€)

Para las amantes del ‘brilli-brilli’ y las que aún no tienen look para Nochevieja, puede ser los pantalones más ideales.

LEGGINGS LENTEJUELAS FLARE FOTO: Zara

Leggings efecto piel, de Zara (35,95€)

Los pantalones efecto piel serán necesarios para convertirte en la ‘motomami’ más top de la temporada.

LEGGINGS EFECTO PIEL FOTO: Zara

Leggings botón decorativo, de Mango (19,99€)

Un básico que debes tener en tu armario si quieres sorprender con cualquier look de fondo de armario.

Leggings boton decorativo FOTO: Mango

Leggings antelina, de Mango (25,99€)

Elige estos pantalones y combínalos con un abrigo negro largo y serás la más elegante de cualquier lugar.

Leggings antelina FOTO: Mango

Leggings abertura bajo, de Mango (19,99€)

Estos pantalones son ideales para llevar con stillettos y dejar que la abertura en los pies, sean las que conquisten tu look.

Leggings abertura bajo FOTO: Mango

Leggings básicos fuseau, de Mango (19,99€)

Elegantes y perfectos para triunfar con un look con el que tus pantalones serán los protagonistas (a la vez que tus tobillos).

Leggings básicos fuseau FOTO: Mango

Leggings efecto piel, de Mango (19,99€)

Mango tiene los leggings que mejor sientan para triunfar al más puro estilo Rosalía.

Leggings efecto piel FOTO: Mango

Ahora sí, ya no hay excusa para llevar la tendencia que arrasó en 2022 con todos tus looks del nuevo año ¿Preparadas para brillar en tus looks de vuelta a la oficina? ¡Fíchalos para tu carta de los Reyes Magos!