Carmen Lomana se apunta al retorno de los leggings a nuestra vida con estos que son tan elegantes como unos pantalones de vestir

Carmen Lomana se ha ido a disfrutar del puente a Marbella y se nota la felicidad que le da está en esa tierra. Después de unos días desconectando y cargando pilas, nos ha vuelto a dejar uno de sus maravillosos looks en un Reels en su cuenta de Instagram. Y la verdad es que ya echábamos de menos ver los estilismos de nuestra querida Carmen Lomana, y si los leggings han vuelto a nuestra vida esta temporada, ella no podía ser menos y nos enseña la forma más elegante de llevarlos todo diciembre y todo el invierno. Los leggings han vuelto, y no lo decimos solo nosotras, también Carmen Lomana que los ha sacado ya a pasear por las calles de Marbella. Y os lo vamos a contar mientras seguimos flipando con la nueva mansión de Rafa Nadal o con los pantalones de lentejuelas de Tamara Falcó, las botas UGG mini de Paula Echevarría o el vestido negro de Pull&Bear.

Porque si los leggings han vuelto, el look de Carmen Lomana es todo lo que necesitamos en nuestro armario. Por algo la socialité cada año se convierte en una de las mujeres mejor vestidas de España, y este estilismo nos lo confirma. Hace unos años, nadie hubiese pensado que estaríamos suspirando y anhelando esas mallas que siguen la última tendencia y que, de paso, ya reina entre los diferentes maniquís. Y más aún como las combina Carmen Lomana en sus vacaciones.

Carmen Lomana ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram que le ha grabado su amigo, el fotógrafo Manuel Martos, con un look de prendas clásicas pero reinventadas con las tendencias del momento. El año pasado ya vimos como los leggings ‘fuseau’ triunfar en las pasarelas, en la calle y en tienda. Desde Jacquemus a Schiaparelli. Los leggings que tuvieron su apogeo en los años 80 han regresado para incluirlos en nuestros ‘outfits’ de entretiempo. Se caracterizan por la cinta elástica del bajo que se puede esconder por dentro del zapato o llevarlo por fuera. Y ahora es Carmen Lomana quien los lleva con estampado de cuadros vichy que no pueden ser más elegantes.

Un lookazo delo más ideal con gabardina beige de la firma Burberry, jersey de cuello alto y manga larga en azul marino, combinado con unos ‘leggings’ de cuadros vichy y merceditas azules terminadas en puna de terciopelo.