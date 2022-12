Del vestido de novia de Carrie, al punk o al ecologismo: 5 cosas que Vivienne Westwood ha dejado al mundo de la moda

Un día de despedidas. Un final de año de tristes noticias, ese 29 de diciembre del 2022 que el mundo de la moda (y el del fútbol no olvidarán). Nos dejan dos cracks de los suyos, de esos que hacen el mundo y de los que nos cuestan despedirnos. Vivienne Westwood y Pelé. Moda y fútbol nunca habían estado tan unidos como este 29 de diciembre. Vivienne Westwood ha sido todo un icono de la moda. La Gran Dama de la costura británica corrió mucho desde su pasado en el punk hasta su presente comprometido y beligerante; y desde entonces hasta ahora no abandonó ni por un momento su sello provocador. La diseñadora británica Vivienne Westwood, fallecida este jueves a los 81 años, será recordada en el mundo de la moda por sus diseños innovadoras y atrevidos, su actitud inconformista y como referente icónico de la estética punk del Reino Unido. Transgresora, rebelde y ferviente defensora del medio ambiente, Vivienne Isabel Swire, conocida como Vivienne Westwood, fue la artífice principal de la estética punk y New Wave en este país y con frecuencia llevó al extremo provocadoras creaciones que nunca dejaron indiferente al exigente sector de la moda. Un 2022 triste para los británicos, se ha marchado su Reina y su reina de la moda.

Aunque en su arranque profesional Vivienne Westwood parecía estar llamada a la docencia, hizo sus pinitos como profesora hasta 1971, pronto ese talento desbordante y su espíritu rebelde la llevaron a comerse el mundo de la moda. Y ahí seguía fascinándonos a todos. Del vestido de novia de Carrie que todas recordaremos, al punk o al ecologismo. Es en los 80, tras su separación de McLaren, cuando el nombre de Vivienne Westwood empieza a ser tomado en serio, sobre todo porque sus originales ideas fueron adoptadas por diseñadores consolidados como Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier o Lacroix. ¿Qué legado ha dejado Vivienne Westwood al mundo de la moda? Aquí van 5 claves.

1. Vivienne Westwood, la señora del lujo activista

La diseñadora colaboraba desde 2010 con Iniciativa Moda Ética para producir en África, promover el activismo y conseguir mejoras sociales en países subdesarrollados.

2. El vestido de novia de Carrie con el que todas soñamos despiertas

Picos, frunces, costuras y largos desiguales son el alfa y omega de sus creaciones nupciales y este fue el vestido que Carrie eligió en su boda con mr. Big con el que todas soñamos despiertas.

3. Una vida entre la política y el diseño

La diseñadora de moda era activista por las libertades individuales, el cambio climático y el desarme nuclear.

Vivienne Westwood activista por el cambio climático. FOTO: Matt Dunham AP

4. Sus códigos de deconstrucción y reinterpretación de la moda

Coger una prenda, desmontarla y volverla a ensamblar fue el modus operandi desde los primeros días del World’s End.

Vivienne Westwood nos ha dejado a los 81 años de edad. FOTO: Alastair Grant AP

5. Renegaba de la monarquía británica

Aunque hace años renegaba de la monarquía británica, sus opiniones han variado hasta derrochar elogios al príncipe Carlos por sus esfuerzos medioambientales y fue condecorada en 1992 por la reina Isabel II con un OBE (Orden del Imperio Británico), mientras que en 2006 fue nombrada “Dama”. Mejor diseñadora británica en 1990, 1991 y 2006, Westwood, que llegó por primera vez a Londres con 17 años “sin conocimientos culturales”, ha despotricado en ocasiones de la moda por “no ser muy intelectual” y ha llegado a afirmar que no se siente “cómoda” defendiendo sus propias creaciones.

Vivienne Westwood. FOTO: Alastair Grant AP

“Siempre he sido una activista; no me he considerado una diseñadora como tal”, y así te recordaremos, Westwood.